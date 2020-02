Das SAP-Firmenlogo an einem Firmengebäude in Walldorf. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Walldorf. Auf die jährliche Gehaltsrunde ist bei der Walldorfer SAP sogar in Zeiten sinkender Gewinne Verlass. Wie schon im vergangenen Jahr steigen die Saläre der Beschäftigten in Deutschland auch 2020 im Schnitt um drei Prozent. Das geht aus einer Mitteilung an die Belegschaft hervor, die der RNZ vorliegt. Wie viel jeder SAP-Mitarbeiter genau bekommt, liegt wie immer im Ermessen des Vorgesetzten, der 60 Prozent des Budgets frei verteilen darf. Konkret bedeutet das, dass jeder Mitarbeiter garantiert eine Gehaltserhöhung von 1,2 Prozent erhält. Was darüber hinaus gezahlt wird, hängt von seiner individuellen Leistung ab.

Aufgrund der hohen Kosten für den 2019 begonnenen Personalumbau hatte der Softwarekonzern Ende Januar einen deutlichen Rückgang des Gewinns um 17 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro verzeichnet. Die Gehälter steigen dennoch in unvermindertem Tempo an. Andere Vorzeichen gelten etwa in der Metall- und Elektroindustrie, wo gerade die Tarifverhandlungen beginnen. Hier hatten die Arbeitgeber angesichts der schwächeren Ergebnisse geringere Lohnzuwächse in Aussicht gestellt. Die Gewerkschaft IG Metall verzichtete in der Folge sogar gänzlich auf eine konkrete Lohnforderung. Anders als in der Metall- und Elektroindustrie sind Mitarbeiter in der IT aber heiß begehrt, um die Talente wird entsprechend auch mit guten Verdienstmöglichkeiten geworben.

Die drei Prozent Gehaltserhöhung bei SAP seien in etwa das, was man im Vorfeld erwartet habe, sagte Betriebsratsmitglied Eberhard Schick am Donnerstag. "Das liest sich auch ganz okay". Schöner wäre es gewesen, so der Arbeitnehmervertreter, "wenn die drei Prozent auch wirklich bei jedem Mitarbeiter ankämen". Das sei aufgrund der Spielräume für die Vorgesetzten aber nur im Durchschnitt der Fall. Darüber hinaus kritisiert Schick wie schon im Vorjahr, dass die Einstiegsgehälter für neue Beschäftigte nicht im gleichen Maße angehoben würden. SAP beschäftigt in der Region knapp 16.000 Mitarbeiter, deren Saläre nun rückwirkend zum 1. Januar angehoben werden.

Unterdessen hat die SAP nach Einschätzung von Beratern seine Spitzenposition als wertvollste deutsche Marke verteidigt. Mit einem errechneten Markenwert von 46,4 Milliarden Euro führt das Walldorfer Unternehmen das Ranking "BrandZ Germany" an, das vom Beratungsunternehmen Kantar und der Werbeholding WPP erstellt wird. Auf dem zweiten Platz landete die Deutsche Telekom (40,8 Milliarden) und Mercedes-Benz (20,1 Milliarden).

"Deutschlands exportorientierte und vielfältige Markenlandschaft wurde durch einen zunehmend lebhaften Inlandsmarkt unterstützt", sagte BrandZ-Manager David Roth gegenüber der dpa. Das Ergebnis sei ein starkes und stabiles Marktumfeld, das den führenden Unternehmen des Landes geholfen habe, den Herausforderungen des globalen Handels zu begegnen. Die wachstumsstärksten Marken sind demnach Adidas (plus 25 Prozent) und Puma (plus 19 Prozent), die beide mehr als 90 Prozent ihres Umsatzes im Ausland erzielen.