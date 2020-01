Von Barbara Klauß und Matthias Kros

Walldorf. Effizienteres Arbeiten, klarere Strukturen: Immer wieder haben die neuen SAP-Chefs Jennifer Morgan und Christian Klein in den vergangenen drei Monaten betont, dass SAP sich wieder klarer fokussieren, einfacher werden müsse. Nun haben sie in einer E-Mail an die rund 100.000 Mitarbeiter erste strukturelle Veränderungen angekündigt, die in erster Linie den Vertrieb betreffen.

Die Kunden hätten SAP "sehr deutlich gemacht, dass sie sich eine fokussierte, vereinfachte SAP wünschen", heißt es in der E-Mail, die der RNZ vorliegt. Hier haben die beiden Manager, die gegenüber der Belegschaft als "Jen und Christian" auftreten, einen Verbesserungsbedarf ausgemacht. Man habe zwar "die besten Kollegen der Welt", müsse aber "als EIN Team" den Kunden gegenüber auftreten.

Im vergangenen Herbst war die Strategie der SAP auch öffentlich auf deutliche Kritik der Kunden gestoßen. Zu viele Programme seien angestoßen, aber nicht weiterentwickelt worden, die Integration der teils für Milliarden Euro zugekauften Softwarelösungen funktioniere nicht wie erhofft, bemängelte die einflussreiche deutschsprachige Anwendergruppe DSAG. Auch das laufende Umbauprogramm, bei dem Tausende von SAPlern den Konzern verlassen, macht dem Nutzerverband Sorgen. Der Verlust qualifizierter Mitarbeiter sei massiv, hieß es im September. Für die künftigen Aufgaben brauche es aber auch das Wissen über das Bestehende.

Morgan und Klein drängen nun auf einheitlichere Strukturen und wollen die unter ihrem Vorgänger Bill McDermott für Milliarden Euro zugekauften Unternehmen besser integrieren. Das betrifft beispielsweise Tochterfirmen wir Ariba, Fieldglass oder Qualtrics, die bislang vergleichsweise eigenständig agierten und nun stärker in den globalen Vertrieb eingebunden werden sollen. "Wir sind davon überzeugt, dass wir so eine einheitlichere Kunden- und Mitarbeitererfahrung schaffen", schreiben die Vorstände, die seit Oktober an der Spitze von Europas größtem Softwarekonzern stehen.

Im Zuge der folgenden Neuorganisation haben inzwischen einige hochrangige Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Darauf weist das Vorstands-Duo in seiner E-Mail ebenfalls hin. Zu ihnen gehört beispielsweise Nick Tzitzon, der als enger Vertrauter von McDermott gilt und zuletzt den Bereich Marketing und Kommunikation mit mehr als 2000 Mitarbeitern leitete.

Nicht mehr bei SAP ist auch Deepak Krishnamurthy. Der Manager war bislang für die weltweite Strategie sowie als sogenannter Chief Transformation Officer seit kurzem auch für das Effizienzprogramm des Softwarekonzerns zuständig. Krishnamurthy sollte Initiativen über den gesamten Konzern hinweg steuern und Entscheidungen beschleunigen helfen.

Und das alles dürfte nur der Anfang sein. "In den kommenden Wochen und Monaten werdet Ihr häufiger von uns hören", heißt es in der Mitteilung an die Belegschaft.