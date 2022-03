Walldorf. (mk) Cawa Younosi, Personalchef von SAP Deutschland, bekommt erstmals auch eine globale Funktion. "Ich habe das Privileg, zusätzlich zu meiner jetzigen Funktion die Verantwortung für die neue Organisation People Experience zu übernehmen", schreibt er bei dem Karrierenetzwerk LinkedIn. Unter diesem Dach sollten zum 1. Juli weltweit alle Personalchefs bei SAP zu einem Team zusammengeführt werden.

Die neue Organisation solle einen kulturellen Wandel vorantreiben, um das Unternehmenswachstum zu beschleunigen und das "Gefühl der Zusammengehörigkeit und Zugehörigkeit" bei SAP zu stärken, schreibt Younosi weiter. Klares Ziel sei es, weltweit ein nahtloses Mitarbeitererlebnis zu bieten. Zudem sollten auch Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht globalisiert werden.

Younosi ist bereits seit knapp 11 Jahren bei SAP. Er gilt als einer der einflussreichsten Personalchefs in Deutschland und ist unter den rund 24.500 SAP-Mitarbeitern in Deutschland dem Vernehmen nach sehr beliebt. Ob er ihnen trotz des neuen Postens erhalten bleibt, bleibt abzuwarten.

Younosis Werdegang ist bemerkenswert: Ende der 1980er Jahre, als der Krieg in seinem Heimatland Afghanistan tobte, setzten ihn seine Eltern mit 14 Jahren in ein Flugzeug nach Europa. Als unbegleiteter Minderjähriger wurde er als Flüchtling aufgenommen und kam in ein Kinderheim, später in eine Pflegefamilie. Trotz dieses so schwierigen Anfangs setzte er sich durch, fand Freunde und war in Schule und Beruf erfolgreich. Als Personalchef kämpft Younosi bei SAP leidenschaftlich für Chancengleichheit – für alle Menschen kultureller und ethnischer Herkunft, Alter und Geschlecht.