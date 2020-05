Walldorf. (mk/kla) Der SAP-Betriebsratsvorsitzende Ralf Zeiger hat sich zufrieden gezeigt mit dem neuen Beteiligungsprogramm, das der Softwarekonzern für seine Mitarbeiter aufgelegt hat. Zwar habe er sich, "gerade in Anbetracht der hohen Ausschüttungen an die Aktionäre ein höheres Budget für das neue Aktienprogramm für unsere Kolleginnen und Kollegen gewünscht und auch gefordert", erklärte er am Freitag. "Letztendlich bin ich aber froh darüber, dass der Vorstand auf die Forderung der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat eingegangen ist und ein neues Programm aufgelegt hat." Positiv sei zudem, dass der Konzernbetriebsrat sein Verhandlungsziel erreicht habe, dass alle Teilnahmeberechtigen den gleichen Betrag bekommen werden. Dadurch fällt die Prämie bei kleineren Einkommen überproportional höher aus.

SAP hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass die rund 100.000 Mitarbeiter weltweit in den kommenden vier Jahren im Rahmen eines aktienbasierten Beteiligungsprogramms zusätzliche Prämien erhalten. Hierfür habe der Vorstand ein Budget in Höhe von 400 Millionen Euro vorgesehen, wie Cawa Younosi, Personalchef Deutschland, am Donnerstag erklärt hatte. Die erste Auszahlung soll es im Juli 2021 geben, weitere in jedem Juli der Folgejahre. Das Programm legt SAP mitten in der Corona-Krise auf. SAP will Younosi zufolge damit das Signal an die Belegschaft aussenden, dass der Konzern trotz aller Notwendigkeiten zu sparen weiter in seine Mitarbeiter investiert. Dadurch das Programm aktienbasiert ist, kopple SAP die Auszahlung an Unternehmenserfolg und Kundenzufriedenheit.