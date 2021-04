Walldorf/Paris. (kla) Der Walldorfer Softwarekonzern SAP sieht sich in Frankreich heftigen Vorwürfen ausgesetzt wegen eines angeblich fehlerhaften Programms. In einem Gerichtsverfahren wegen des Programms wollen nun nach Informationen des Magazins "Der Spiegel" und des ARD-Magazins "Fakt" mehrere langjährige SAP-Aufsichtsräte gegen das Unternehmen aussagen.

Den Berichten von Donnerstag zufolge geht es um die SAP-Software Chorus. Diese Buchhaltungs- und Finanzsoftware hatte das französische Verteidigungsministerium demnach im Jahr 2009 installieren lassen. "Das Programm arbeitete so fehlerhaft, dass Rechnungen verspätet oder gar nicht bezahlt wurden", hieß es auf "tagesschau.de". Durch das Desaster seien in Frankreich zahlreiche Dienstleister pleite gegangen. Einer von ihnen, Lionel Bieder, dessen Reinigungsfirma 2013 insolvent gegangen sei, weil das Ministerium Rechnungen in Millionenhöhe nicht gezahlt habe und Kunden abgesprungen seien, verklagte dem Bericht zufolge den Staat Frankreich auf 20 Millionen Euro Schadensersatz.

Ein SAP-Sprecher betonte am Donnerstag auf RNZ-Anfrage, der Konzern sei keine Partei in dem Verfahren, auch sei SAP nie in dieses Verfahren involviert worden, weder seitens Herrn Bieder noch vom französischen Verteidigungsministerium.

Der Prozess vor dem Gericht im französischen Nancy läuft den Berichten zufolge bereits seit acht Jahren. Nun nähert er sich dem Ende. Zudem seien einem Vertrauten Bieders zufolge mehrere langjährige Aufsichtsräte bereit, "vor Gericht in Frankreich als Zeuge auszusagen und den Kampf von Herrn Bieder um Gerechtigkeit für die unschuldig Betroffenen zu unterstützen." "Fakt" zitiert einen namentlich nicht genannten SAP-Aufsichtsrat mit den Worten: Je mehr er sich mit Chorus beschäftigt habe, umso mehr habe er Parallelen zu anderen Projekten erkannt, die wegen des Einsatzes ungeeigneter oder fehlerhafter SAP-Software zum Problemfall geworden seien.

2018 sorgte die Umstellung auf eine SAP-Software bei Haribo für zahlreiche Fehler, zeitweise geriet die Ausfuhr von Goldbären ins Stocken. Auch bei anderen Unternehmen gab es Probleme mit Software-Projekten, zum Teil verbunden mit Verlusten. Lidl etwa musste 2018 die Installation eines neuen Warenwirtschaftssystems auf SAP-Basis abbrechen – nach sieben Jahren Entwicklungszeit und einer halben Milliarde Euro Kosten.