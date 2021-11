Von Matthias Kros

Heidelberg. Die wiedererstarkte Heidelberger Druckmaschinen AG steht vor einer Rückkehr in das Kleinwerte-Segment S-Dax der Deutschen Börse, aus dem das Unternehmen im März 2020 abgestiegen war. Über entsprechende Berechnungen von Index-Experten der Investmentbank Stifel berichtet die Wirtschaftsnachrichtenagentur dpa-AFX. Die Deutsche Börse wird die Dax-Familie auf Basis der Ranglisten per Ende November am Freitag, 3. Dezember, überprüfen. Etwaige Umsetzungen erfolgen dann zum Montag, 20. Dezember.

Für Heideldruck ist es so etwas wie der zweite Anlauf für die erhoffte Wiederaufnahme: Der Druckmaschinenbauer hatte bereits bei der Überprüfung der Indizes Anfang September als heißer Anwärter für einen Platz im S-Dax gegolten, war dann aber doch noch knapp gescheitert. Seither hat sich der Kurs der Aktie allerdings weiter gesteigert. Wichtigster Parameter für die Entscheidung der Deutschen Börse ist der Börsenwert der Unternehmen, also die Marktkapitalisierung. Heideldruck hatte sich hier so stark entwickelt wie kaum ein anderer Wert in Deutschland. Binnen Jahresfrist legten die Papiere um mehr als 350 Prozent zu.

Der S-Dax umfasst 70 Werte (darunter zum Beispiel Bilfinger oder Südzucker aus Mannheim), die Index-Experten erwarten im Dezember mehrere Wechsel. Neben Heideldruck dürften die vom Autozulieferer Continental abgespaltene Antriebstochter Vitesco und der IT-Dienstleister GFT Technologies neu aufgenommen werden. Hinzu kommt den Berechnungen zufolge der M-Dax-Absteiger Hella. "In den Handelstagen bis Ende November kann sich allerdings noch einiges tun, so dass es durchaus noch zu ein paar Änderungen unter den möglichen Kandidaten für M-Dax und vor allem dem S-Dax kommen kann", sagte Index-Experte Luca Thorißen.

Heideldruck war erst im März 2020 aus dem S-Dax abgestiegen und ist seither in keinem Segment der Deutschen Börse mehr vertreten. Damals war der Kurs der Anteilsscheine an dem Traditionsunternehmen auf 77 Cent abgesunken, inzwischen ist er Dank wieder besserer Geschäfte auf über 2,60 Euro gestiegen.

Direkte Auswirkungen auf die Unternehmen haben die Index-Änderungen nicht. Wichtig sind sie vor allem für Fonds, die Indizes nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Zudem werden die in den Indizes vertretenen Unternehmen in der Regel in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen. Im wichtigsten Index Dax dürfte es den Experten zufolge keine Wechsel geben.