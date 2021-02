Von Matthias Kros

Heidelberg. Wenn die Deutsche Börse am 3. März über etwaige Änderungen in den Indizes der DAX-Familie berät, müssen einige Unternehmen aus der Region um ihren Platz bangen. Allein im Kleinwerteindex SDAX erwartet die Index-Expertin Silke Schlünsen von der Investmentbank Stifel Europe sieben Wechsel. Das sagte sie gegenüber der Wirtschaftsnachrichtenagentur dpa-AFX. Nach ihren Berechnungen erfüllen aktuell unter anderem der Heidelberger Softwareanbieter SNP, der Mannheimer Bioethanol-Hersteller CropEnergies und die Baumarktkette Hornbach (Bornheim/Pfalz) die Voraussetzungen für einen Verbleib im Index nicht mehr.

Die Deutsche Börse entscheidet über die Zusammensetzung ihrer Indizes anhand der Kriterien Marktkapitalisierung (also der Börsenwert, der sich aus dem aktuellen Kurs und der Anzahl der Aktien ergibt) und dem Börsenumsatz der Unternehmen. Da dies transparent erfolgt, lassen sich Veränderungen von den Index-Experten verschiedener Banken mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersehen.

Gute Chancen auf einen Aufstieg in den Leitindex DAX, der die 30 wichtigsten Aktiengesellschaften enthält, haben demnach der Energiekonzern Siemens Energy und – mit Fragezeichen – auch der Kochboxen-Anbieter Hello-fresh. Das hatten schon in der vergangenen Woche auch Indexexperten der Commerzbank prognostiziert. Als Absteiger werden der Konsumgüterkonzerns Beiersdorf, aber auch der Baustoffkonzern HeidelbergCement gehandelt, dem – nach den vorliegenden Berechnungen – zweitkleinsten Unternehmen im DAX, in dem aus der Region noch SAP und BASF gelistet sind.

Direkte Auswirkungen hätte ein Abstieg aus einem der Indizes nicht. Wichtig sind die regelmäßigen Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Zudem ist die Mitgliedschaft in einem der Indizes immer auch ein Imagegewinn für die Unternehmen. Die Werte werden in der Öffentlichkeit auf jeden Fall stärker wahrgenommen.

Für die Heidelberger SNP würde ein Abstieg das Ende eines kurzen Gastspiels bedeuten. Der Softwarehersteller war erst im März vergangenen Jahres erstmals in den SDAX aufgenommen worden, Heidelberger Druckmaschinen musste damals Platz machen. Inzwischen ist der Streubesitz bei SNP aber deutlich kleiner geworden.

Noch bitterer wäre ein Abstieg für die Südzucker-Tochter CropEnergies, die erst seit rund drei Monaten in dem Kleinwerte-Index gelistet ist. Ein ähnliches "Schicksal" ereilte im vergangenen Jahr den Wieslocher Finanzdienstleister MLP, der schon wenige Wochen nach der Aufnahme den SDAX wieder verlassen musste.

In dem Kleinwerte-Index ist aus der Region noch der Mannheimer Industriedienstleister Bilfinger vertreten, der Schmierstoff Hersteller Fuchs Petrolub hat einen Platz im MDAX. Hier dürfte den Index-Experten zufolge im März die Porsche-Holding einziehen. Zudem dürften sich mit Encavis und Nordex zwei Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien einen Platz im Index der mittelgroßen Werte sichern. Absteigen in den SDAX könnten dagegen die Aareal Bank, Metro und Osram. Neu aufgenommen werden im SDAX dürften außerdem der Möbelhändler Steinhoff, der Zulieferer für die Chipindustrie Süss Microtec sowie das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet und der Personalmanagement-Softwareanbieter Atoss.

Über etwaige Änderungen in den Indizes der Dax-Familie wird die Deutsche Börse am Mittwoch, 3. März, nach Handelsschluss informieren. Sie werden dann am Montag, 22. März umgesetzt.