Wer ins Büro will, braucht künftig einen 3G-Nachweis. So hat es der Bundestag beschlossen. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Heidelberg. Die verbindliche Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz, die der Bundestag am Donnerstag beschlossen hat, wird von den Unternehmen der Region durchweg begrüßt. Viele große Arbeitgeber hatten das Prinzip, dass nur noch geimpfte, genesene und getestete Mitarbeiter auf dem Betriebsgelände Zugang haben, ohnehin schon auf freiwilliger Basis eingeführt – darunter SAP, ABB und HeidelbergCement. Ehe sie diese Regeln verschärfen, wollen die Unternehmen aber noch abwarten, ob das Infektionsschutzgesetz es auch durch den Bundesrat schafft. "Wir spekulieren nicht", sagt etwa eine Sprecherin des Weinheimer Mischkonzerns Freudenberg. "Sobald konkrete gesetzliche Beschlüsse vorliegen, werden wir darauf reagieren und unsere Konzepte entsprechend anpassen".

> Roche: Am Roche-Standort im bayrischen Penzberg zeigt sich schon jetzt, auf was sich Beschäftigte künftig in ganz Deutschland einstellen müssen. Denn in Bayern ist die Überprüfung der 3G-Regelung durch den Arbeitgeber bereits seit vergangener Woche vorgeschrieben. "Dort werden je nach 3G-Status die Werksausweise dauerhaft oder temporär freigeschaltet", erklärt eine Sprecherin. "Die Prozesse, die dort bereits gut aufgesetzt wurden und umgesetzt werden, können wir auch in Mannheim schnell implementieren."

Grundsätzlich findet der Pharmakonzern, größter Arbeitgeber Mannheims, 3G am Arbeitsplatz gut: "Wenn der Bundesrat dem Infektionsschutzgesetz zustimmt, gibt es eine einheitliche Regelung zur Abfrage des 3G-Status für alle Unternehmen und somit eine Gleichbehandlung aller Beschäftigten in Deutschland", so die Sprecherin. "Das begrüßen wir sehr."

> MLP: Bei dem Wieslocher Finanzdienstleister gilt seit Mittwoch für alle Geschäftsräume die 3G-Regel auf Vertrauensbasis. "In geschlossenen Räumen dürfen sich nur noch Personen aufhalten, die immunisiert sind oder tagesaktuell negativ getestet sind", erklärt ein Sprecher. Man gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen für ganz Deutschland eine Rechtsgrundlage geschaffen werde, um Nachweise auch arbeits- und datenschutzrechtlich zulässigerweise kontrollieren zu dürfen. "Sobald dies möglich ist, beabsichtigt MLP von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen."

> SAP: Der Walldorfer Softwarekonzern hatte die 3G-Regel bereits Anfang Oktober weltweit in allen Firmengebäuden eingeführt. Grundsätzlich befürworte SAP die 3G-Regel am Arbeitsplatz zum Schutz der Mitarbeitenden und Kunden und empfehle diese derzeit stark, so ein Sprecher. "Bei Vorliegen der entsprechenden gesetzlichen Grundlagen in der Zukunft, können wir uns vorstellen, diese auch verpflichtend zu machen."

> ABB: Heidelbergs größter industrieller Arbeitgeber hat ebenfalls 3G auf Vertrauensbasis eingeführt und würde gerne einen Schritt weitergehen: "Wir begrüßen, dass es sehr wahrscheinlich kurzfristig eine gesetzliche Grundlage für Kontrollen am Arbeitsplatz geben wird.", sagt eine Sprecherin. "Unsere Experten arbeiten bereits an einer Umsetzung" – vorbehaltlich der gesetzlichen Details.

> SRH: Der Heidelberger Bildungs- und Gesundheitskonzern setzt auf die Kooperation der Beschäftigten: "Eine Regelung wie 3G ist sicher sinnvoll und auch hilfreich", sagt ein Sprecher. "Der weitaus größte Teil unserer Belegschaft ist geimpft oder genesen. Wir gehen eher noch einen Schritt weiter und bieten Tests nicht nur ungeimpften Kollegen an, sondern auch geimpften und genesenen."

> Heideldruck: Der Wieslocher Druckmaschinenbauer drängt schon seit längerem auf eine Auskunftspflicht der Beschäftigten. Man werde nun zunächst abwarten, ob der Bundesrat der neuen Regelung zustimme. Anschließend werde man die gesetzlichen Vorgaben umsetzen, verspricht ein Sprecher, sagt aber auch ganz klar, dass eine 3G-Regel nur dann Sinn ergebe, wenn die entsprechenden Daten der Mitarbeiter auch erhoben und gespeichert werden.

> BASF: Dem Chemiekonzern ist wichtig, "dass die Corona-Schutzmaßnahmen praktikabel an unseren Standorten umsetzbar und für unsere Mitarbeitenden nachvollziehbar sind", so eine Sprecherin. Bisher sind wir mit unserem funktionierenden Maßnahmenpaket am Standort Ludwigshafen sehr gut gefahren. Nun bereiten wir uns darauf vor, unsere Maßnahmen entsprechend der neuen gesetzlichen Regelungen anzupassen. Dies wird derzeit ausgearbeitet.

> SNP: Der Heidelberger Softwarespezialist hat 3G bereits eigenverantwortlich eingeführt. Neben Selbsttests biete SNP einmal wöchentlich von Fachpersonal durchgeführte Antigen-Tests an, so eine Sprecherin. "Eine weitere Sicherheitsmaßnahme ist das Einchecken über einen QR-Code, falls eine Kontaktverfolgung erforderlich werden sollte."