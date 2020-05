Von Jutta Biener-Drews

Region Eberbach. Corona hat die Arbeitslosigkeit auch in der hiesigen Region in die Höhe getrieben, das Gegenteil der um diese Jahreszeit üblichen Belebung des Arbeitsmarkts ist eingetreten.

Fast 16 500 Arbeitslose gibt es derzeit im Zuständigkeitsbereich der Arbeitsagentur in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis, das sind gut 3 180 mehr als vor Jahresfrist und 2 190 mehr als im Vormonat. Im Neckar-Odenwald-Kreis kletterte die Zahl der Erwerbslosen auf 3 060, ein Plus von 710 gegenüber dem Vorjahr.

Und es hätten im letzten Monat noch wesentlich mehr Männer und Frauen bei uns ihren Job verloren, wenn die Unternehmen aus der Region nicht intensiv vom Instrument der Kurzarbeit Gebrauch machen würden, machte Klaus Pawlowski, Chef der Heidelberger Arbeitsagentur, in seinem jüngsten Bericht klar.

Wievielen Beschäftigten jetzt Arbeitszeit und Gehalt gekürzt werden? Im Zuständigkeitsbereich Pawlowskis gingen seit Beginn der Pandemie im März über 5 960 Anträge auf Kurzarbeit für knapp 72 850 Beschäftigte ein.

"Solch einen Anstieg beim Kurzarbeitergeld gab es bisher noch nicht", sagte der Behördenleiter. Wie drastisch dieser Anstieg ist, machte Pressesprecher Andreas Kapp auf Nachfrage deutlich: "Im April 2019 gingen in Heidelberg vier Anträge auf Kurzarbeitergeld ein — das ist eine 1173-prozentige Steigerung!"

Pawlowskis Amtskollegin Karin Käppel im Agenturbereich Schwäbisch Hall - Tauberbischofsheim bezifferte im Interview mit dieser Zeitung die Anzeigen auf Kurzarbeit für den Neckar-Odenwald-Kreis mit 1 171 — Anzeigen, die sich auf knapp 16 720 Personen beziehen. "Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es weniger als sechs Anzeigen für 117 Personen", macht auch Käppel die neue Dimension deutlich. Wieviele Arbeitnehmer im Geschäftsstellenbereich Eberbach derzeit kurzarbeiten, wo es jetzt 454 Arbeitslose gibt — 85 mehr als im April 2019; wieviele Unternehmen hier Kurzarbeit angemeldet haben und welche Branchen vor allem betroffen sind: Dies lässt sich Pressesprecher Kapp zufolge frühestens in drei Monaten beantworten. Denn "die Betriebe haben drei Monate Zeit, um ihre Abrechnungen einzureichen". So bekommen Arbeitgeber die angezeigte Kurzarbeit zunächst zwar grundsätzlich genehmigt.

Ob für sie Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht, hängt letztendlich aber vom Ausmaß des coronabedingten Arbeitsausfalls und den Umsatzeinbußen ab, die sie geltend machen. Abgerechnet wird am Ende des Monats. "Und es muss nicht so sein, dass jeder Betrieb, der Kurzarbeitergeld angezeigt hat, es dann auch tatsächlich braucht", so Behördenchefin Karin Käppel.

Dass so viele Unternehmen jetzt Kurzarbeit angemeldet haben, sieht sie aber durchaus positiv: "Die Unternehmen wollen alle diese Arbeitsplätze retten". Und Käppel ist auch fest vom stabilisierenden Effekt dieser Maßnahmen überzeugt: "Dass sie wirken, zeigt auch die Tatsache, dass es keinen großen Anstieg der Insolvenzen gibt".

Erstmals in dieser Lage und deshalb entsprechend verunsichert seien jetzt besonders kleine und mittlere Unternehmen, heißt es seitens der Heidelberger Arbeitsagentur. Die am stärksten betroffenen Branchen in der Region sind laut Andreas Kapp mit weitem Abstand Gastronomie und Hotellerie, der Einzelhandel (außer Lebensmittel), der Kfz-Handel. "Auch die Zeitarbeit hat es stark getroffen", so Kapp; den Maschinenbau, aber auch Architektur- und Ingenieurbüros sowie im Gesundheitswesen Zahnärzte und Physiotherapeuten stehen in der Krise unter Druck. Im Neckar-Odenwald-Kreis wurde laut Karin Käppel — "was uns völlig neu ist" — Kurzarbeit sogar im öffentlichen Dienst angezeigt.