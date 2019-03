Kaco new energy fertigt in Neckarsulm Wechselrichter für den internationalen Markt. Nun will die Siemens AG Teile des Familienunternehmens schlucken. Foto: Armin Guzy

Neckarsulm. (y) Die Siemens AG will das String-Wechselrichter-Geschäft der Kaco new energy GmbH übernehmen. Das teilte die Kaco-Firmenzentrale in Neckarsulm am gestrigen Freitag mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Das Projektentwicklungs- und EPC-Geschäft werde aber nicht Teil der Übernahme sein, hieß es. Wenn die Kartellbehörde zustimmt, soll die Übernahme noch im ersten Halbjahr 2019 erfolgen.

"Wir freuen uns, mit Siemens einen Käufer gefunden zu haben, bei dem wir unser technologisches Know-how exzellent aufgehoben sehen. Eingebettet in einen starken Konzernverbund ist Kaco new energy für die Herausforderungen der kommenden Jahre bestens aufgestellt", teilten Geschäftsführer Ralf Hofmann und die Gesellschafter Gerhard Sturm und Dr. Marc-Olaf Grumann mit.

Zufriedenheit herrscht auch auf Käuferseite: "Mit dieser Akquisition erhält Siemens Zugang zu den neuesten Technologien, während Kaco von den für ein beschleunigtes Wachstum erforderlichen Ressourcen profitiert. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, diese Technologien in neuen, spannenden Wachstumssegmenten einzusetzen", erklärt Cedrik Neike, Mitglied des Vorstands der Siemens AG. Mithilfe des ergänzenden Leistungselektronik-Portfolios von Kaco baut Siemens seine technologische Führungsrolle in wachstumsstarken Geschäftsfeldern aus.

Siemens ist einer der weltweit größten Technologiekonzerne mit Schwerpunkt Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung und außerdem einer der führenden Anbieter von Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen sowie Pionier bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte.

Kaco new energy wiederum ist einer der weltgrößten Hersteller von Wechselrichtern für Solarenergie. Das Familienunternehmen beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter in neun Ländern und bietet auch Lösungen für Fotovoltaik-Anlagen und Energiespeicherung, Zubehör für das Netzmanagement sowie Produkte und Mehrwertleistungen für Projekte auf Ebene der Energieversorger an. Als erstes Unternehmen in der Fotovoltaikindustrie hat Kaco eine CO2-neutrale Produktion entwickelt. Das Familienunternehmen feierte im Jahr 2014 sein 100. Gründungsjubiläum.