Von Matthias Kros

Heidelberg. Michael Eberhardt (57) ist seit Anfang Dezember neuer Chef des Heidelberger Softwareanbieters und IT-Beraters SNP. Er trat damit die Nachfolge des Firmengründers Andreas Schneider-Neureither an, der Anfang November im Alter von 56 Jahren völlig überraschend an einem anaphylaktischen Schock verstorben war. Eberhardt war bereits vorher als Geschäftsführender Direktor bei SNP tätig.

Herr Eberhardt, wie haben Sie den Tod von Andreas Schneider-Neureither erlebt?

Eine Kollegin rief mich aus einem Kundengespräch mit dem Hinweis, dass wir dringend reden müssten. Ich ahnte, dass etwas passiert war, weil kurz vorher eine Verwaltungsratssitzung anberaumt worden war, für die ich zunächst keinen Grund sah. Natürlich war ich tief schockiert. Ich hatte mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Eine Woche zuvor hatte ich mit Andreas noch ein sehr privates Gespräch, wo er extrem glücklich auf mich wirkte. Er sagte, er fühle sich wohl wie selten zuvor.

Es gab keinerlei Anzeichen?

Doch. Ich glaube, er hat etwas gespürt in den letzten sechs Monaten. So hat er oft Gespräche mit mir gesucht und mich gefragt: "Wenn mir was passiert, wärst du dann bereit das Unternehmen weiterzuführen? Ich zähle auf dich." Ich merkte, irgendetwas hat ihn beschäftigt. Auch andere Kollegen haben diese Erfahrung mit ihm gemacht. Für uns war sein Tod überraschend, aber ich bin nicht sicher, wie überraschend er für ihn kam.

Dann hat er also schon damals an ein Ausscheiden aus dem Unternehmen gedacht?

Ich glaube, Andreas hat eine längere Zeit des Loslassens hinter sich. Er hatte erkannt, dass SNP angesichts der Größe und Börsennotierung eine andere Art von Führung braucht als in der Gründungsphase. Ich persönlich glaube: Andreas hätte wahrscheinlich in den nächsten 12 bis 18 Monaten von sich aus eine andere Rolle im Unternehmen eingenommen. Er war sehr emotional und kreativ, ein richtiger Freidenker. Formalismen dagegen hat er gehasst. Deshalb war Andreas auf der Suche nach der für ihn richtigen Position im Unternehmen.

Wie wichtig war Andreas Schneider-Neureither für SNP?

Er war SNP rauf und runter. Andreas war der Geist und die Seele des Unternehmens, was er auch nach außen verkörpert hat. Es gibt keine Schablone, in die er reingepasst hat. Er hat dem Unternehmen viele Initialzündungen gegeben, war omnipräsent, ein typischer Gründer eben. Andreas war aber auch ein Unruhegeist, immer getrieben. Manchmal waren wir nicht einer Meinung, wie seine Ideen auch umgesetzt werden können. Da lief er manchmal Gefahr, die Nähe zum Team zu verlieren.

Wie ist SNP im Alltag mit dem Tod umgegangen?

Wir haben lange überlegt und dann in einer weltweiten Videokonferenz mit dem gesamten SNP-Team Rückblicke gegeben. Jeder konnte dafür seine persönlichen Momente beitragen. Zusammen kamen viele Bilder und Texte, die wir in Form eines elektronischen Kondolenzbuches in Kürze der Familie übergeben werden.

Wie geht es ohne ihn weiter?

Wir werden das Lebenswerk von Andreas in seinem Sinne weiterführen. Wir wissen, was er wollte und haben unseren Auftrag gut verstanden und werden die Pflanze, die Andreas gesetzt hat, weiter wachsen lassen. In fünf Jahren wird man bei SNP immer noch erkennen, wo die Wurzeln herkommen. Auf der anderen Seite halte ich nichts von Personenkult. Die Führungsmannschaft darf nicht ewig nach hinten schauen, es gibt ein Leben nach Andreas und der Markt ist brutal. Wir sind nicht kopflos.

Planen Sie einen Strategieschwenk?

Wir beobachten, dass sich der Markt bewegt und deshalb müssen auch wir uns bewegen. Aber das hätten wir auch mit Andreas getan. Wir hatten uns in den letzten Monaten schon gemeinsam intensiv darüber ausgetauscht, für was wir stehen wollen. Deshalb bedarf es heute keiner großen Anpassung. Wir gehen die Straße entlang, die wir gemeinsam mit Andreas gebaut haben. Vielleicht gibt es leichte Anpassungen und vielleicht geben wir noch etwas mehr Gas dabei.

Wie ist die Nachricht vom Tod Andreas Schneider-Neureithers von den Kunden aufgenommen worden?

Das operative Geschäft hatte zuletzt ich bereits weitgehend übernommen, Andreas hat sich mehr um die Produkte gekümmert.

In der Region ist SNP durch Sponsoring sehr präsent, vor allem im Sport. Die neue Großsporthalle in Heidelberg soll "SNP Dome" heißen, außerdem ist SNP Ärmelsponsor der TSG Hoffenheim und von Waldhof Mannheim. Stehen Sie dahinter?

Wir werden die Dinge, die wir machen, jetzt nicht kündigen. Wir haben Verantwortung übernommen und werden es weiterführen. Es gibt dafür ja auch Verträge. Andererseits haben wir angesichts unserer Unternehmensgröße mit einem Umsatz von 150 Millionen Euro schon sehr viel für Sponsoring ausgeben. Es gilt künftig den richtigen Mix zu finden aus dem, was es dem Unternehmen und was der Region bringt. Das war schon manchmal ein Streitpunkt zwischen Andreas und mir.

Kommen wir zum Geschäft. SNP hatte im Herbst die Jahresziele bestätigt, braucht aber ein starkes viertes Quartal. Wie kommen Sie voran?

Das zweite Halbjahr ist in unserem Geschäft traditionell stärker als die ersten sechs Monate. Das haben wir bereits im dritten Quartal gesehen. Auch im vierten Quartal konnten wir weitere nennenswerte Partnerschaften abschließen und sind deshalb unverändert zuversichtlich, unsere selbst gesteckten Ziele für dieses Jahr zu erreichen

Stellen Sie noch neue Mitarbeiter ein?

Wir stellen aktuell nur sehr selektiv ein, aber wir halten die Mannschaft an Bord.

Am Stammsitz in Heidelberg sind die Beschäftigten noch immer auf zwei Standorte verteilt: An der Dossenheimer Landstraße und der Speyerer Straße...

Wir planen eine Konsolidierung und werden die Leute zusammenziehen. Dafür haben wir an der Speyerer Straße wesentlich Fläche zusätzlich angemietet, die wir momentan umbauen. Für Mitte 2021 planen wir den Umzug.

Dann bleiben Sie Heidelberg treu?

Ja, wir wollen in Heidelberg bleiben. Die Nähe zur SAP tut uns enorm gut. Ohne SAP würde es SNP nicht geben. Jeder SNP-Chef wäre schlecht beraten, wenn er Heidelberg als Unternehmenssitz in Frage stellt.

Werden Sie denn überhaupt den zusätzlichen Platz brauchen? Immer mehr Mitarbeiter arbeiten doch mobil oder von Zuhause aus.

Wir werden in Summe gar nicht mehr Platz haben, sondern sogar Geld sparen. Tatsächlich gehen wir davon aus, dass wir künftig 30 Prozent weniger Leute im Büro sehen werden, weil sie im Homeoffice oder beim Kunden sind. Wir müssen aber aufpassen, den Kontakt zu den Menschen nicht zu verlieren.