Wiesloch. (tv) Der anhaltende Börsenboom und gute Geschäfte in der Sach- und Krankenversicherung haben dem Wieslocher Finanzdienstleister zweistellige Zuwächse in allen wichtigen Kennziffern beschert. Der Umsatz im ersten Quartal stieg um 14 Prozent, der Gewinn hat sich verdoppelt. Auch das seit Jahren schwächelnde Geschäft mit Altersvorsorgeprodukten gibt MLP nicht verloren. "Vor allem im Bereich der betrieblichen Alterssorge wollen wir wieder Zug auf die Kette kriegen", sagte Vorstandsvorsitzender Uwe Schroeder-Wildberg gestern bei der Vorstellung der Quartalsbilanz. Angesichts der Belastung der Sozialsysteme bleibe die private und betriebliche Altersvorsorge ein großes Thema: "Für lebenslange Ausgaben braucht man ein lebenslanges Einkommen." Zuwächse meldet MLP auch bei den Beratern, Kunden und Mitarbeitern. Die Zahl der Mitarbeiter stieg im Jahresvergleich im Konzern um 54 auf 1890, davon 922 in Wiesloch, dort gab es ein Plus von 55 Mitarbeitern. Die Zahl der Berater stieg um 74 auf 2069. Für das laufende Jahr erwartet MLP weitere Zuwächse, der Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) soll zwischen 55 und 61 Millionen Euro erreichen, wobei man eher das obere Ende der Spanne anpeilt. Bestätigt wurde auch der Ausblick für das kommende Jahr. Dann soll ein Ebit zwischen 75 und 85 Millionen Euro erreicht werden. Die Hauptversammlung von MLP findet am 24. Juni statt. Als Dividende soll eine Ausschüttung von 23 Cent beschlossen werden, zwei Cent mehr als im Vorjahr.