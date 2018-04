Neckarbischofsheim-Untergimpern. (RNZ) An den Willen zu einer konstruktiven Zusammenarbeit aller Beteiligten hat der Landtagsabgeordnete Dr. Albrecht Schütte (CDU) bei einem Besuch im Microsemi-Werk in Untergimpern appelliert. Auch wenn die Schließungspläne aktuell vom Tisch seien, sollten die Mitarbeiter Geschlossenheit zeigen, empfahl der Politiker. Konkrete Hilfe konnte er nur sehr bedingt anbieten: Die Politik könne Firmenschließungen nicht per se verbieten. Vielmehr schütze man Arbeitnehmer zum Beispiel mit Anspruch auf Abfindung, wie sie in vielen anderen Ländern nicht existiere. Schütte war zusammen mit Bürgermeisterin Tanja Grether gekommen, die unmittelbar bei Beginn der Microsemi-Krise vor zwei Monaten ihre Unterstützung angeboten hatte.

Die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Angelika Müller rekapitulierte die sich überschlagenden Ereignisse mit der Übernahme des bisherigen Vectron-Werks durch Microsemi, das kurz danach angekündigte Aus zum Jahresende 2019 und der Rücknahme der Schließungsentscheidung. Überzeugt habe das Argument, dass das Wissen und die Fertigkeiten einer komplexen Produktion nicht einfach verlagert werden könne, sondern dass man hierfür erfahrene und gut ausgebildete Mitarbeiter brauche. Kritik gab es in der Gesprächsrunde daran, dass eine Firmenleitung in Übersee Entscheidungen treffe, ohne sich intensiv mit den Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Grether und Schütte wiesen auf die Bedeutung des Standorts für die Mitarbeiter und für die Region hin. In einer Pressemitteilung wird Schütte so zitiert: "Es ist mir aus eigener Erfahrung klar, dass dies im jetzt laufenden Wahlkampf zum Betriebsrat schwierig ist, aber ich bin auch zuversichtlich, dass man sich nach einer Wahl zusammenraufen kann." Schütte spielte damit auf die anstehenden Betriebsratswahlen an, in deren Vorfeld mit harten Bandagen um Sympathien gekämpft wird. Damit traf er die Sichtweise der Betriebsratsmitglieder, die zudem darauf hinwiesen, dass ihnen daran gelegen sei, Diskussionen in der Firma zu führen und nicht darüber in der Presse zu lesen.

In der Woche zuvor hatten sich Mitarbeiter, die auf eine IG Metall-Liste für den Betriebsrat kandidieren mit Vertretern von SPD, Bündnis 90/Grüne Grünen und der Partei "Die Linke" getroffen. Auch dabei gab es Solidaritätsbekundungen mit den Beschäftigten.