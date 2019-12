Insgesamt rund 100 Kaufhof-Mitarbeiter in Mannheim und Heidelberg beteiligten sich an den Protesten am Donnerstag. Das Bild zeigt die Streikenden vor der Filiale am Mannheimer Paradeplatz. Bild: Verdi/Roos

Von Harald Berlinghof

Mannheim. "Tarif für uns - für Dich Profit. Dann wird Weihnachten ein Hit", ist auf einem Plakat zu lesen. Mit Lichtern in der Hand und roten Mützen auf dem Kopf brachten sich am Donnerstag die Streikenden von Kaufhof am Paradeplatz in Stimmung. Drei von vier Kaufhof-Filialen in Heidelberg und Mannheim wurden bestreikt. Die Beschäftigten wollen verhindern, dass sie den Karstadt-"Zukunftstarifvertrag" übergestülpt bekommen, der ihrer Berechnung nach für sie ein Minus von 13,79 Prozent des Bruttogehalts bedeuten würde. Insgesamt wurden gestern nach Angaben von Verdi 70 von 90 Kaufhof-Filialen in Deutschland bestreikt.

Verdi und Galeria Karstadt Kaufhof verhandeln bereits seit einiger Zeit über einen gemeinsamen Sanierungstarifvertrag für den durch den Zusammenschluss entstandenen neuen Warenhausriesen. Laut Verdi würde eine Verschmelzung ohne neuen Tarifvertrag für die Kaufhof-Beschäftigten automatisch erhebliche Reallohnverluste bedeuten. Die Karstadt-Mitarbeiter müssen außerdem aufgrund des sogenannten "Zukunftstarifvertrages" weiterhin mit maximal 1,25 Prozent Lohnsteigerungen auskommen. Diesem Verzicht der Karstadt-Mitarbeiter stehe bis heute keine Zukunftsperspektive für die Menschen gegenüber, wie Verdi-Vertreter gestern im Gewerkschaftshaus in Mannheim betonten. Die Beschäftigten fordern eine volle Bezahlung nach Flächentarifvertrag.

Auch die ausgehandelte Tariferhöhung um drei Prozent für die Kaufhof-Beschäftigten für das Jahr 2019 sei noch nicht bezahlt worden, weil der Arbeitgeber aus der Tarifbindung herausgegangen sei, hieß es weiter. Parallel liefen die Verhandlungen zwischen der Arbeitgeberseite und den Betriebsräten in Köln. Ohne Einigung drohen im Weihnachtsgeschäft, welches für den Handel die umsatzstärkste Zeit des Jahres ist, weitere Streiks. Man wolle auf jeden Fall die drohenden Lohnverluste verhindern, so Sabine Möller, Gewerkschaftssekretärin von Verdi, zuständig für den Fachbereich Handel.

Bei 2579 Euro Bruttogehalt einer Kaufhof-Verkäuferin bedeutet die drohende Absenkung ein Minus von 355 Euro brutto. "Nicht mit uns. Wo wir doch bereits einen erheblichen Personalabbau hinter uns haben. Wir sind in der Filiale am Mannheimer Paradeplatz heute nur noch 140 Leute. Und die Arbeit ist die gleiche geblieben", so Alexandra Gödicke, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende in der Filiale am Paradeplatz. Und die Einkommen sind nicht so hoch, dass man 350 Euro einfach so wegstecken könne, betonen die Kaufhof-Mitarbeiter. Es trifft vor allem Frauen, Teilzeitbeschäftigte, auch Alleinerziehende. 90 Prozent der Beschäftigten bei Kaufhof sind Frauen. Und viele von ihnen sind seit Jahrzehnten dort beschäftigt.

"Wir haben bei Kaufhof noch nie etwas geschenkt bekommen", erklärt Olaf Delfner, Betriebsrat der Heidelberger Kaufhof-Filiale in der Hauptstraße. "Aber jetzt sitzen da oben eiskalte Leute. Das interessiert die nicht, wie es uns geht. Bei uns sind in den letzten Jahren rund 25 Prozent des Personals abgebaut worden", sagt er. "Das bringt bei uns Existenzängste hervor. Man kann kaum noch schlafen nachts vor lauter Sorgen", ergänzen einige der Betriebsrätinnen.

Insgesamt sind in den vier Filialen in Mannheim und Heidelberg rund 400 Mitarbeiter beschäftigt. Immerhin gut 100 waren am gestrigen, winterlichen Vormittag bei der Kundgebung in Mannheim dabei. In den drei bestreikten Filialen erledigte ein reduzierter "Notdienst" die Arbeit. Die Filiale in Speyer blieb geschlossen.