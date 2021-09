Von Gaby Booth

Mannheim. In der deutschen Landwirtschaft werden jährlich Millionen Tonnen Futter an Rinder, Schweine, Hühner verfüttert. Während das Thema Tierwohl für die Verbraucher immer wichtiger wird, weiß kaum jemand, woher das Futter kommt, das die Tiere gesund ernähren soll. Was an Mais und Getreide rund um die Bauernhöfe wächst, reicht meist nicht aus, um Milchkühe oder Schweine satt zu machen.

Hintergrund Die Branche erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz für Mischfutter in Höhe von 6,8 Milliarden Euro – ein Rückgang um etwa fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das teilte der Deutsche Verband Tiernahrung (DVT) im März mit. Die Anzahl der Mischfutterbetriebe lag demnach im vergangenen Jahr in Deutschland bei 287. Die [+] Lesen Sie mehr Die Branche erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz für Mischfutter in Höhe von 6,8 Milliarden Euro – ein Rückgang um etwa fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das teilte der Deutsche Verband Tiernahrung (DVT) im März mit. Die Anzahl der Mischfutterbetriebe lag demnach im vergangenen Jahr in Deutschland bei 287. Die Versorgung: Die Futtermittelindustrie habe die Versorgung im Jahr 2020 trotz großer Herausforderungen sicherstellen können, hieß es damals. Trotz Corona-Krise und Geflügelpest sei bis auf eine kurze Ausnahme bei den Futterzusatzstoffen zu jedem Zeitpunkt ausreichend Futtermittel bereitgestellt worden. Die Tiere: Insgesamt belief sich die Mischfutterherstellung in Deutschland 2020 dem Verband zufolge auf 24,1 Millionen Tonnen. Davon entfielen 9,8 Millionen Tonnen auf die Schweinehaltung (+ 2,8 Prozent) und 6,9 Mio. Tonnen auf die Rinderhaltung (- 2,1 Prozent). Wie bereits 2019 wurden im vergangenen Jahr etwa 4,1 Millionen Tonnen Mischfutter für die Geflügelmast produziert. Auf die Legehennenhaltung gingen 2,3 Millionen Tonnen zurück (+ 2,9 Prozent).

Die Landwirte müssen also im Handel zukaufen. Mal mehr, mal weniger. Einer der ganz großen Player auf diesem Markt ist das Unternehmen Deutsche Tiernahrung Cremer, der größte private Futtermittelhersteller mit 14 Produktionsstätten verteilt über ganz Deutschland. Sitz der Konzernzentrale ist Düsseldorf, aber auch in der Metropolregion Rhein-Neckar gibt es eine bedeutende Produktionsstätte, die den süddeutschen Raum mit Mischfutter versorgt. Adresse ist der Franzosenweg im Mannheimer Industriehafen.

Wer eine Bootsfahrt durch den Industriehafen macht, staunt über die riesigen gelben Silos. Ganz oben entdeckt man einen blauen Schriftzug mit dem Namen "Club". So hieß der ehemals eigenständige Mischfutterhersteller in Mannheim. Bekannt in der Region als "Club der Legehennenhalter". Das ist Geschichte. 2007 wurde "Club" Teil der "Deutschen Tiernahrung Cremer".

Die „Deutsche Tiernahrung Cremer“ im Mannheimer Hafen. Foto: Booth

Was passiert im Innern der acht mächtigen Silos auf der Wasserseite des Werksgeländes und in den vierzig weiteren kleineren Silos im Inneren? "Wir produzieren verschiedene Futter für unterschiedliche Tierarten", zählt Uwe Bornholdt, Prokurist der Mannheimer Produktionsstätte, auf: Rinder, Pferde, Kaninchen, Meerschweinchen, Schweine, aber auch Legehennen, Puten, Enten, sowie Gänse und Wachteln. Es wird zerkleinert, gepresst, dosiert, gemischt und gekühlt. Das meiste Futter bekommt nach der Verarbeitung eine Pelletform und wird so verkauft, anderes geht als Mehlfutter in den Handel.

Etwa 150 Lkw kommen jede Woche auf dem Werksgelände im Franzosenweg an. Landwirte aus der Umgebung liefern über stationäre Landhändler ihre Ernte zur Verarbeitung in das Tiernahrungswerk. Weizen, Gerste, Roggen oder Triticale – eine Mischgetreideart – oder auch Mais werden gleich nach der Anlieferung verarbeitet. Die Fahrer warten vor Ort und nehmen das fertige Tierfutter wieder mit. "Wir versuchen, Leerfahrten zu vermeiden", beschreibt Uwe Bornholdt, der auch Bereichsleiter Produktmanager Geflügel ist, die Arbeitsweise. In einem Umkreis von etwa 250 Kilometern funktioniert dieses engmaschige Vertriebssystem. "Durch unser breites Vertriebsnetz mit einer engen Kundenbetreuung und durch die Verwendung vorwiegend regionaler Rohstoffe sind wir ein starker Partner der heimischen Landwirtschaft", ergänzt Uwe Bornholdt.

Hintergrund Steigende Preise Für Landwirte wird es immer teurer – auch, weil die Preise für Futtermittel stark steigen. So verteuerte sich Futtergetreide dem Statistischen Bundesamt zufolge im Juli um 24,4 Prozent und Ölschroten um 22,4 Prozent. Gestiegen sind zudem vor allem auch die Preise für Treibstoffe wie Diesel und Benzin, zudem für [+] Lesen Sie mehr Steigende Preise Für Landwirte wird es immer teurer – auch, weil die Preise für Futtermittel stark steigen. So verteuerte sich Futtergetreide dem Statistischen Bundesamt zufolge im Juli um 24,4 Prozent und Ölschroten um 22,4 Prozent. Gestiegen sind zudem vor allem auch die Preise für Treibstoffe wie Diesel und Benzin, zudem für Dünger, Saat- und Pflanzgut. Bei fast sämtlichen Kostenarten gab es neue Rekordwerte, schrieb das Fachmagazin "Agrar heute" kürzlich. "Gegenüber dem Vorjahr machten die Produktionskosten einen gewaltigen Sprung von 9,3 Prozent." Die Landwirte müssten viel Geld ausgeben, um die Produktion am Laufen zu halten, hieß es dort. "Eine gewaltige Kostenlawine lässt den Bauern von den Erlösen kaum etwas übrig." Viele Landwirte dürfte das in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen. Die deutlich gestiegenen Futterpreise führen die Verbände darauf zurück, dass das benötigte Getreide aufgrund der schlechten Ernte in diesem Jahr extrem teuer geworden sei. Wegen ungünstigen Wetters mit viel Regen und zu wenig Sonne haben die Landwirte in diesem Jahr eine enttäuschende Ernte eingefahren. Dem Deutschen Bauernverband zufolge sind 42,4 Millionen Tonnen Getreide zu erwarten – und damit knapp zwei Prozent weniger als im Vorjahr. Die Menge liegt damit um fast 5 Prozent unter dem Mittel der Jahre 2015 bis 2020. Häufiger Hagel und Starkregen hätten gezeigt, dass die Landwirte die Auswirkungen des Klimawandels direkt zu spüren bekommen, hieß es beim Bauernverband. Von den hohen Preisen sind Schweinehalter und Milchbauern derzeit besonders betroffen. "Ihre Erlöse sind auch ohne die extrem hohen Kosten schon schlecht", schreibt "Agrar heute". Auch wegen der derzeit recht niedrigen Preise für Milch- und Schweinefleisch. Und Schweinebauern kommt noch ein weiteres Problem hinzu: die Afrikanische Schweinepest. Ein knappes Jahr nach dem ersten Ausbruch in Deutschland sind die Schweinehalter unter deutlichen Preisdruck geraten. "Wir haben einen Absatzstau, der zu einer deutlichen Preiskrise geführt hat, sagte Torsten Staack, Geschäftsführer der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN), in Damme bei Vechta kürzlich der Deutschen Presseagentur. Derzeit fehlten den Landwirten pro Schwein gut 50 Euro Erlös. Dabei sei das Angebot an Schlachtschweinen so gering wie zuletzt 2007. Zudem mache sich noch immer die Corona-Krise bemerkbar, weil die Gastronomie und System-Gastronomie als Abnehmer fehlten, sagte Staack. Außerdem sei in den vergangenen Monaten viel Fleisch eingefroren worden. Zugleich gebe es auch von anderen europäischen Nachbarstaaten, die in China gesperrt wurden, ein größeres Fleischangebot in Deutschland, etwa aus Spanien. "Das sind alles Folgen der ASP und von Corona." Der Vizepräsident des niedersächsischen Bauernverbandes Landvolk, Jörn Ehlers, wies darauf hin, dass die Landwirte die gestiegenen Futterpreise nicht an die Schlachthöfe und den Einzelhandel weitergeben könnten. "Da überlegen viele Landwirte im Moment, ob sie überhaupt noch einstallen, oder ob sie den Stall eine Zeit lang leer stehen lassen", sagte Ehlers. Manch ein Betrieb werde auch komplett die Schweinehaltung aufgeben, die Konzentration in der Landwirtschaft weiter zunehmen. Die Tierzahlen seien bereits im Sinkflug. kla

Auch per Schiff kommt so manche Ladung an. Raps, Sonnenblumen- Sojaextrationsschrot oder Maiskleberfutter werden von der Wasserseite entladen. Getreide, Getreidenebenprodukte (Kleie, Weizenmehl), Luzernegrünmehl, Futterkalk, Viehsalz, Zuckerrübenschnitzel, Melasse, Pflanzenöl, Aminosäuren, Vitamine und Spurenelemente kommen per Lkw. Das Mannheimer Werk alleine hat eine Produktionskapazität von 180.000 Tonnen im Jahr. Verpackungsmüll fällt kaum an, die diversen Futtersorten werden als lose Ware hergestellt und in die Lkw eingefüllt. Das Futter für Heimtiere wie Kaninchen oder Meerschweinchen, aber auch für Pferde wird in Säcke gefüllt.

Das Besondere am Werk Mannheim ist die opticon®-Anlage. "Mit ihr bieten wir Hightech in der Mischfutterproduktion", so Bornholdt. Die Technologie ist ein von "Deutsche Tiernahrung Cremer" patentiertes Verfahren zur Herstellung von besonders bekömmlichem und verdaulichem Futter. Durch Dampf und mit hohem Druck werden in dieser Anlage die Zellstrukturen von Rohstoffen aufgebrochen. "Getreide, das mit dieser Technik behandelt wurde, ist besser verdaulich und insbesondere für Jungtiere bekömmlicher", beschreibt Bornholdt das Verfahren. Vor allem bei

Rapsschrot zeige sich der positive Effekt in der Fütterung für Wiederkäuer. Milchkühe können so bedarfsgerechter ernährt werden, Bakterien haben in den Pansen weniger Angriffsmöglichkeiten.

Alle 14 deutschen Produktionsstätten von Deutsche Tiernahrung zusammen brachten im vergangenen Jahr circa 2,6 Millionen Tonnen Futter auf den Markt. Bornholdt: "Unsere Werke gehören zu den modernsten und größten Mischfutterwerken in der Bundesrepublik."