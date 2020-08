Die Firmenzentrale der MVV Energie AG in Mannheim. Foto: MVV

Mannheim. (zg/kaf) Das Mannheimer Energieunternehmen MVV bleibt nach eigenen Angaben auch in den aktuellen Corona-Zeiten auf Kurs. Das hat der MVV-Vorstandsvorsitzende Georg Müller bei der Vorlage des Ergebnisses der ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres 2020 (1. Oktober 2019 – 30. Juni 2020) am Freitag in Mannheim bekräftigt. "Wir kommen bisher gut durch diese Krise und arbeiten intensiv daran, sie auch zukünftig erfolgreich zu meistern", sagte Müller.

Das zeigt sich auch an den wirtschaftlichen Zahlen. So liegt das Unternehmensergebnis nach drei Quartalen auf dem Niveau des Vorjahres. Während der Umsatz in diesen neun Monaten leicht um knapp 5 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro zurückgegangen ist, liegt das operative Ergebnis mit 208 Millionen Euro leicht über dem Vorjahr.

Auch wenn noch unklar ist, wie sich die Corona-Pandemie auf die Wirtschaft auswirkt, bestätigte das Unternehmen nach Ablauf der ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres seine eigene Prognose für das Gesamtjahr 2020. So geht MVV weiterhin davon aus, dass sowohl die bereinigten Umsatzerlöse als auch das Adjusted EBIT etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen werden. 2019 erreichte MVV ein operatives Ergebnis von 225 Millionen Euro bei einem Umsatz in Höhe von 3,7 Milliarden Euro.