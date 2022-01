Mannheim. (RNZ) Mit der Omikron-Welle wachsen die Sorgen der Unternehmen wieder: Ihre Gewinne brechen ein, in den Krisenbranchen befürchtet jedes vierte Unternehmen, aufgeben zu müssen. Das geht au einer Befragung des German Business Panel (GBP) hervor, an dem Wissenschaftler der Universität Mannheim beteiligt sind. 65 Prozent der mehr als 800 befragten Unternehmen versuchen demnach, ihre Verluste durch höhere Preise auszugleichen, und sorgen damit für noch höhere Inflation.

Zudem bewerten die befragten Unternehmen die Maßnahmen gegen die Pandemie sehr unterschiedlich. So gehen laut Bericht etwa die Meinungen über die 3G-Regel am Arbeitsplatz, der zufolge nur geimpfte, genesene oder getestete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufs Unternehmensgelände dürfen, beträchtlich auseinander: Während mehr als 40 Prozent der befragten Unternehmen die Vorschrift für sehr positiv halten, lehnt ein beträchtlicher Anteil (15 Prozent) die 3G-Regel vollständig ab. Dazu gehören den Forschern zufolge vor allem kleine und durch die notwendigen Kontrollen auch finanziell belastete Unternehmen.

Auffällig ist demnach der überdurchschnittlich hohe Anteil an Unternehmen des Baugewerbes und des Handels, welche die 3G-Regel sehr negativ bewerten. Hotels, Restaurants und Eventfirmen zeigten sich dagegen überdurchschnittlich zufrieden damit. Diese Regel scheine für sie eine akzeptable Lösung zur Vermeidung eines erneuten Lockdowns zu sein, meinen die Wissenschaftler.

Bemerkenswert scheint ihnen zudem, dass die Vorschrift vor allem in den Bundesländern schlecht ankommt, die im Dezember die höchsten Inzidenzen aufwiesen – also im Osten Deutschlands, wo die Ablehnung bei bis zu 51 Prozent liegt, wie in Thüringen. "Gerade dort, wo die 3G-Regel Mitarbeitende und Betriebe im besonderen Maße schützen soll, kommt sie auffallend schlecht an", erklärt Jannis Bischof, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Uni Mannheim. "Es entsteht die Wahrnehmung, als wälze die Politik die Verantwortung für die Impfung auf die Unternehmen ab. Dadurch kommt es zu einem Akzeptanzproblem."

Zudem konstatieren die Forscher, dass sich die Wachstumsdynamik deutlich abgeschwächt habe. Angesichts der vierten Coronawelle, anhaltender Lieferengpässe und der Forderungen nach Lockdowns rutschten die Gewinne deutlich ab. Die Daten belegten, dass die Lage für viele Unternehmen existenzbedrohend ist, heißt es im Bericht. "Besonders kritisch ist die Lage in den schon 2020 stark gebeutelten Krisenbranchen wie Gastronomie, Tourismus oder Unterhaltung", so Bischof. In anderen Branchen bleibe die Stimmung optimistisch – etwa im Baugewerbe oder im verarbeitenden Gewerbe.

Die Unternehmen gaben an, die rückläufige Entwicklung teilweise wettmachen zu wollen: Fast zwei Drittel plant demnach höhere Preise. "Insbesondere im Einzelhandel und in der Industrie wollen Unternehmen ihre Preise heben", erklärt Davud Rostam-Afschar vom GBP.