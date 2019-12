Mannheim. (kla) Südzucker hebt nach einem überraschend guten Quartal seine Gewinnerwartungen für das laufende Geschäftsjahr an. Das hat Europas größter Zuckerproduzent am Mittwoch in Mannheim bekannt gegeben.

Dank besserer Geschäfte im Spezialitäten-Segment (unter anderem Freiberger Tiefkühlpizza) und bei der Bioethanol-Tochter CropEnergies dürfte das operative Ergebnis in den zwölf Monaten bis Ende Februar nun zwischen 70 und 130 Millionen Euro erreichen, wie das im SDAX gelistete Unternehmen mitteilte. Bisher war der Konzern von 50 bis 130 Millionen Euro ausgegangen. Beim Umsatz rechnet die Südzucker-Führung weiterhin mit 6,7 bis 7,0 Milliarden Euro.

Im dritten Geschäftsquartal blieben die Erlöse der Mitteilung zufolge mit gut 1,7 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Das operative Ergebnis fiel mit 39 Millionen Euro positiv aus – nach einem Verlust von 23 Millionen Euro im Vorjahr.

Ebenso wie in den Segmenten Spezialitäten und CropEnergies verbesserten sich die Ergebnisse auch im Kerngeschäft Zucker. Hier schreibt Südzucker wegen der historisch niedrigen Zuckerpreise rote Zahlen. Im dritten Quartal jedoch habe sich das operative Ergebnis in diesem Segment deutlich verbessert, hieß es ohne Angabe eines konkreten Wertes. Seit dem Sommer hat sich der Zuckerpreis in der EU und auf dem Weltmarkt etwas erholt. Dennoch rechnet das Unternehmen im Segment Zucker für das laufende Geschäftsjahr mir einem operativen Verlust zwischen 200 und 260 Millionen Euro. Im Segment Frucht verzeichnete der Konzern allerdings einen "deutlichen Rückgang".

Die Südzucker-Aktie legte nach den Nachrichten kurzzeitig um fast drei Prozent zu, lag zuletzt aber nur noch mit 0,20 Prozent im Plus bei 15,14 Euro. Die Konzerntochter CropEnergies, die aus Getreide und Zuckersirup den alternativen Kraftstoff Ethanol herstellt, der Benzinsorten wie E10 beigemischt wird, hatte ihre Gewinnprognose bereits am Montag angehoben. Grund sind die gestiegenen Preise für Bioethanol.