Von Matthias Kros

Mannheim. Der Mannheimer Schokoladenproduzent Schokinag wird erneut verkauft. Künftiger Eigentümer soll Guan Chong Berhad aus Malaysia, nach eigenen Angaben viertgrößter Kakaoproduzent der Welt, werden. Eine entsprechende Vereinbarung sei kurz vor Weihnachten erzielt worden, heißt es einer Erklärung an Kunden und Mitarbeiter.

Die Schokinag solle eine hundertprozentige Tochtergesellschaft werden. Allerdings müssen die Kartellbehörden noch zustimmen. Bislang gehört die Schokinag zwei niederländischen Finanzinvestoren.

Mit dem Kauf will Cuan Chong Berhad stärker auf dem europäischen Markt Fuß fassen. "Die Akquisition der Schokinag ermöglicht es uns, unsere Präsenz in Europa auszubauen und neue Wachstumschancen auf dem weltgrößten Markt für Schokolade zu eröffnen", heißt es in der Erklärung. Der Betrieb solle unverändert fortgeführt werden. Die rund 150 Mitarbeiter in Mannheim müssen sich um ihre Arbeitsplätze also offenbar keine größeren Sorgen machen. Man glaube, dass das aktuelle Team bei der Schokinag genau richtig für den Job sei, heißt es von Seiten der Asiaten.

Die Schokinag wurde 1923 gegründet und produziert seit nunmehr fast 100 Jahren Schokoladen für die weiterverarbeitende Industrie und das Handwerk. An Privatkunden wird nicht verkauft. Über 70.000 Tonnen Schokoladen können jährlich in Mannheim produziert werden, zuletzt wurde kräftig in neue Anlagen investiert. In der Stadt ist die Schokinag mitunter durch den süßlichen Geruch aus der Produktion bekannt.

Das zunächst mittelständische Familienunternehmen ging 2009 an den US-Konzern ADM, der 2015 an Cargill weiterverkaufte, ebenfalls ein amerikanischer Konzern. Seit 2016 gehört die Schokinag zwei niederländischen Finanzinvestoren, womit das Unternehmen seine Eigenständigkeit zurückerhielt. Die ihr gegenüberliegende Fabrik zur Kakaoverarbeitung gehört schon seit längerem dem asiatischen Konzern Olam und ist nicht Bestandteil des aktuellen Verkaufs.