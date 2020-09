Mannheim. (mk) Luka Mucic, Finanz-Vorstand der Walldorfer SAP, sieht bei der Digitalisierung in Deutschland noch einigen Verbesserungsbedarf, "vor allem in den Bereichen Gesundheit, öffentliche Verwaltung und Bildung". Das sagte er bei einer Veranstaltung des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Montag. Die aktuelle Corona-Krise könne aber eine Art "Crashkurs für die Digitalisierung" sein, hofft er.

Zuvor hatte auch Irene Bertschek, Leiterin des ZEW-Forschungsbereichs "Digitale Ökonomie", gesagt, dass viele Unternehmen in Deutschland die Potenziale der Digitalisierung nicht genügend nutzten. Dabei habe sich gerade das als guter Weg erwiesen, um vergleichsweise gut durch die Corona-Krise zu kommen. Hemmnisse seien in Deutschland nach wie vor ein oft nicht verfügbares schnelles Internet und die Vorbehalte vor allem von kleineren Firmen. Zum Beispiel, wenn es um cloudbasierte Lösungen im Internet gehe, sei noch immer die Sorge um die eigenen Daten groß. Dabei sei "Digitalisierung kein Selbstzweck", betonte Bertschek. "Sie hilft vielmehr Probleme zu lösen und ist ein Wegbereiter für Innovationen". Dringend nötig seien jetzt schnellere Internetzugänge, eine Strategie für Künstliche Intelligenz (KI) und die geeignete Infrastruktur für Cloud-Software.

Mucic sagte, die SAP sei "gut vorbereitet" in die Corona-Krise gegangen. Viele Mitarbeiter seien es schon gewohnt gewesen, mobil zu arbeiten. Mittlerweile seien sogar viele Kunden offen dafür, Verträge virtuell abzuschließen. Bei den Mitarbeitern im Homeoffice habe man zudem die Erfahrung gemacht, "dass die Effektivität nicht leidet". Das gelte vor allem bei standardisierten Aufgaben. Wenn es dagegen gelte, kreativ zu sein, seien Treffen mit persönlicher Anwesenheit sicherlich immer noch besser. "Wir denken, dass wir auf Dauer zu einer Hybridlösung kommen, also mit Homeoffice und Arbeit im Büro", sagte der Vorstand.