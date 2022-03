Von Matthias Kros

Mannheim. Der Schweizer Pharmakonzern Roche, Mannheims größter Arbeitgeber, hat seinen Umsatz in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich gesteigert – nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie. Über eine Million schwer erkrankte COVID-19-Patienten seien weltweit mit Roche-Medikamenten behandelt worden, sagte Hagen Pfundner, Vorstand der Roche Pharma AG, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Vor allem legte aber die Diagnostik-Sparte zu: Hierunter fallen auch 13 verschiedene Tests zum Nachweis einer Corona-Infektion. Rund 1,2 Milliarden Stück davon seien seit Beginn der Pandemie in die ganze Welt verschickt worden, sagte der Geschäftsführer der Roche Diagnostics Deutschland, Christian Paetzke. Monatlich würden inzwischen Tests im dreistelligen Millionenbereich produziert.

Auch wegen dieser Zahlen ist Paetzke überzeugt davon, dass die Pandemie der Diagnostik in Deutschland einen wichtigen Schub verliehen hat. "Der Nutzen sicherer Diagnosen ist dank Corona so greifbar wie nie zuvor", sagte er. Man habe erfahren, was Gewissheit wert sein kann – in medizinischer, aber auch in gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Hinsicht. So zeige eine aktuelle Studie der Prognos AG, dass allein PCR- und Antigenschnelltests das Infektionsgeschehen in Deutschland im Zeitraum von April 2020 bis September 2021 um 40 Prozent reduziert hätten. Dadurch habe ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 36,5 Milliarden Euro verhindert und Behandlungskosten in Höhe von 2,8 Milliarden Euro eingespart werden können. Zudem seien im Analysezeitraum durch die Tests insgesamt 62.000 Todesfälle und 84.000 Einweisungen auf Intensivstationen vermieden worden.

Insgesamt habe sich Deutschland während der Pandemie im internationalen Vergleich "gut geschlagen", findet Pfundner. Man habe gelernt mit einer Pandemie umzugehen und könne dieses Wissen von nun an bei anderen Krankheiten nutzen. Auch die medizinische Grundversorgung habe nicht über Gebühr gelitten.

Allerdings betonte er auch, dass Corona trotz der Lockerungen, die die Regierungen weltweit in Aussicht gestellt haben, aus seiner Sicht keineswegs vorbei sei. Man komme allenfalls sukzessive aus der Krise heraus. Deshalb werde man die Produktion der Corona-Tests derzeit auch nicht zurückfahren. Zwar erwarte man den Höhepunkt der Testungen im ersten Quartal des laufenden Jahres, sagte Paetzke. "Doch nach einer möglichen Delle im Sommer rechne ich zum Herbst wieder mit steigendem Bedarf". Die Menschen wollten auch weiterhin Gewissheit darüber haben, ob sie infiziert sind oder nicht, ist der Manager überzeugt. Allenfalls bei den vergleichsweise teuren PCR-Tests erwartet er dauerhaft einen Rückgang.

Die Antigen-Selbsttests von Roche werden von einem Partnerunternehmen in Südkorea produziert, in Mannheim verpackt und in alle Welt ausgeliefert. Der Standort profitierte insofern auch von den guten Geschäften. Mit rund 8400 Mitarbeitern ist das Schweizer Unternehmen inzwischen der größte Arbeitgeber der Stadt. Trotz des Wachstums sei die Zahl der Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr aber nicht gestiegen, da der ebenfalls in Mannheim stark vertretene Bereich "Diabetes Care" leicht rückläufig gewesen sei, erklärte Claus Haberda, Geschäftsführer Roche Diagnostics GmbH. "Wir haben deshalb Personal umgeschichtet", sagte er.

Gleichzeitig investiere man weiterhin kräftig – allein im vergangenen Jahr seien knapp 600 Millionen Euro in die deutschen Standorte in Mannheim, Grenzach-Wyhlen und im oberbayerischen Penzberg geflossen. In Mannheim investiere man aktuell in bereits laufende Projekte rund 300 Millionen Euro, fügte Haberda hinzu. Der Großteil entfalle auf eine Erweiterung der Produktion und Lagerlogistik. Außerdem ziehe das Kunden-Servicecenter vom Stadtteil Wohlgelegen auf das bestehende Werksgelände in Sandhofen um. Dafür sind laut Haberda etwa 50 Millionen Euro vorgesehen. Mannheim sei für Roche eine Logistik-Drehscheibe, sagte der Geschäftsführer. Das sei auch jetzt während des Ukraine-Krieges von großer Bedeutung. So habe man am Standort eigens eine Exportkontrolle installiert, die genau überprüfe, welche Waren unter die Sanktionen von USA und EU gegen Russland fielen.

Künftig wird es aus Sicht von Pfundner wichtiger, Krankheiten datengestützt zu diagnostizieren und zu therapieren. "Die Pandemie hat gezeigt, was wir aus Daten lernen können." Dafür brauche es aber die rechtlichen Voraussetzungen etwa mit Blick auf den Datenschutz. Es gehe um Forschung und Entwicklung und dieselben Vorgaben wie für öffentlich-rechtliche Institutionen wie Hochschulen. Hier erhoffe er sich einen substanziellen Schub des Gesetzgebers. "Wenn wir vorne dabei sein wollen, brauchen wir die Unterstützung der Politik."