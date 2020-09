Von Matthias Kros

Mannheim. Die Freude über die nach rund sechs Monaten Corona-Pause wieder aufgenommenen Linienflüge der Regionalfluggesellschaft Rhein-Neckar Air (RNA) währte nur kurz. Erst vor einer Woche waren die ersten Flieger vom Mannheimer City Airport aus wieder nach Berlin und Hamburg gestartet. Doch jetzt ist erst mal Schluss damit. Bis Ende Oktober hat die RNA sämtlich Flüge nach Berlin und Hamburg annulliert, lediglich die Sylt-Verbindung von Mannheim und Kassel aus läuft weiter. Das geht aus dem aktuellen Flugplan hervor. Wann die City-Verbindungen wieder aufgenommen werden könnten, blieb am Dienstag offen. Auch eine Begründung der Flugstreichungen gab es zunächst nicht. Es dürfte aber an der schwachen Auslastung liegen.

Die RNA hatte die Linienflüge nach Berlin und Hamburg erst am vergangenen Montag wieder gestartet, wenn auch mit ausgedünntem Flugplan. Wegen der Corona-Pandemie aber unter besonderen Bedingungen. So wurde beispielsweise das Online-Check-in vereinfacht und auf die Belegung des Gangsitzplatzes verzichtet. "Dadurch ergibt sich eine 1+1-Bestuhlung, wie man sie sonst von keiner Fluggesellschaft kennt", hatte Dirk Eggert, Geschäftsführer der Fluggesellschaft, am Montag gesagt.

Seit Mitte März hatten zuvor die City-Verbindungen der RNA geruht, die Wiederaufnahme war mehrfach verschoben worden. Seit Mai hatte es lediglich Flüge auf die Nordseeinsel Sylt gegeben, hinzu kam der Charterverkehr.

Die Rhein-Neckar Air ist die einzige noch verbliebene unabhängige Regionalfluggesellschaft in Deutschland. Sie wurde 2014 von einem Förderverein gegründet, dem zehn große Unternehmen aus der Region angehören – darunter SAP und HeidelbergCement. Seit 2016 gehört die Fluggesellschaft mehrheitlich privaten Investoren. Die Flüge der RNA werden – abgesehen von der Sylt-Verbindung – fast ausnahmslos von Geschäftsleuten genutzt. Dafür sorgen schon die vergleichsweise hohen Preise, die in der Regel deutlich über denen einer entsprechenden Bahn-Verbindung liegen.

Viele Unternehmen hatten aufgrund der Corona-Pandemie aber zuletzt angekündigt, ihre Reisetätigkeit vor allem auf der Kurzstrecke zurückzufahren. Fachleute erwarten, dass auch nach dem Ende der Krise das alte Niveau nicht mehr erreicht werden dürfte.

Corona hatte die Luftfahrt weltweit in ihre vielleicht schwerste Krise gestürzt. Erst am Montag hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr angekündigt, 150 Flugzeuge aus dem Verkehr zu ziehen und deutlich mehr als die bislang geplanten 22.000 Stellen abzubauen – Kündigungen nicht ausgeschlossen.

Auch die RNA steckt in den roten Zahlen fest. Für 2019, ein Jahr, in dem Corona noch keine Rolle spielte, stand in den Büchern bei einem Umsatz von knapp 11 Millionen Euro ein Fehlbetrag von rund 804.000 Euro. Prognosen für das laufende Jahr hatte Eggert bislang nicht abgegeben. Die Lage sei für die Fluglinie aber vor allem deshalb problematisch, weil viele Kosten trotz der geringeren Flugtätigkeit weiterliefen, wie zum Beispiel Versicherungsbeiträge und Leasingraten für die Flugzeuge.