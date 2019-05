Mannheim. 25 Jahre nach der Gründung ist der Mannheimer Pharmahändler Phoenix zum neunten Mal in Folge stärker als der Markt gewachsen. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, ist die Gesamtleistung des in 27 europäischen Ländern tätigen Dienstleisters um rund fünf Prozent auf das Rekordhoch von 33 Milliarden Euro gestiegen. Der Umsatz wuchs gegenüber Vorjahr um 3,6 Prozent auf rund 26 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (Ebitda) blieb mit 471 Millionen Euro stabil.

Nach Steuern verbuchte das Unternehmen allerdings einen Verlust von 112 Millionen Euro. Dies habe an Abwertungen von Geschäfts- und Firmenwerte in Höhe von rund 280 Millionen Euro gelegen. In Großbritannien hätte die durch den Gesetzgeber verabschiedete Kürzung der Apothekenvergütung zu einer Reduzierung der künftigen Ertragsprognosen geführt. Ein Optimierungsprogramm sei auf dem Weg. Auch in den Balkan-Ländern hätte ein verändertes Marktumfeld die mittelfristigen Ergebniserwartungen geschmälert.

In FY 2018/19, @PHOENIXPharma grew stronger than the international pharmaceutical markets the 9th time in a row: Total operating performance was at €33 billion. It rose around 5% above previous year to the highest level in company history. #Revenue grew by 3.6% to €26 billion. pic.twitter.com/E8XajWCn5c — PHOENIX group (@PHOENIXPharma) 23. Mai 2019

Der Konzernabschluss 2018/19 schloss erstmalig die Gesellschaften in Rumänien mit rund 2200 Beschäftigten ein. Mit der Akquisition des Pharmagroßhändlers Farmexim und der landesweiten Apothekenkette Help Net habe Phoenix in Rumänien einen neuen Markt erschlossen, sagte Oliver Windholz, Vorsitzender des Vorstands der Phoenix Pharma SE gestern bei der Vorstellung der Bilanz.

In Serbien kamen über 600 Beschäftige durch die Übernahme einer Apothekenkette hinzu. Die Zahl der Beschäftigten insgesamt erhöhte sich von 34.000 auf 37.000 Mitarbeiter. Am Standort Mannheim beschäftigt Phoenix etwa 800 Mitarbeiter. In Deutschland gibt es 20 Phoenix-Vertriebszentren.

"Mit über 2500 Apotheken sind wir in Kontinentaleuropa führend und bieten unseren Kunden flächendeckend attraktive Dienstleistungen und professionelle Beratung an", so Windholz. Die Gesamtzahl der Apotheken legte gegenüber dem vergangenen Jahr um mehr als 400 zu.

Sie seien zentraler Bestandteil der Strategie. Ziel des Unternehmens sei es, so noch näher an die Endkunden heranzurücken.

Für das laufende Jahr zeigte sich Windholz optimistisch. Man erwarte ein Plus bei Umsatz und Ergebnis.