Von Matthias Kros

Mannheim. Ungeachtet steigender Rohstoffkosten, Materialengpässe und Corona-Krise hat der US-Landmaschinenbauer John Deere das beste Jahr seiner Unternehmensgeschichte erzielt. "Es war für uns ein Bombenjahr", sagte Markwart von Pentz, Präsident der John-Deere-Landmaschinensparte, am Mittwoch bei einem Pressegespräch in Mannheim. Die Landwirte hätten angesichts steigender Getreidepreise besser verdient und investierten das Geld nun in ihre Ausrüstung mit Maschinen.

Auch das Werk in Mannheim sei dadurch "sehr gut ausgelastet", so von Pentz. Im vergangenen Geschäftsjahr (endete am 31. Oktober 2021) habe man die Produktion um 30 Prozent auf rund 36.000 Traktoren steigern können. Und es hätten sogar noch einige mehr sein können, wenn manche Engpässe bei Zulieferern nicht für Probleme gesorgt hätten. "Manchmal konnten wir nur tage- oder sogar stundenweise nach vorne planen", erinnert sich von Pentz. Man habe sehr flexibel agieren und immer wieder einzelne Produktionslinien abstellen und umdisponieren müssen.

Die gute Auftragslage habe auch zu zahlreichen Neueinstellungen geführt, sagte der Manager weiter. So seien im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 200 zusätzliche Jobs in der Mannheimer Produktion entstanden, weitere 150 im Schwesterwerk Bruchsal, wo die Fahrerkabinen für die Traktoren gefertigt werden. Insgesamt sind in der Mannheimer Fabrik aktuell etwa 3050 Menschen beschäftigt, hinzu kommen noch etwa 500 in administrativen Bereichen. John Deere ist damit hinter Roche und Daimler der drittgrößte Arbeitgeber Mannheims. Der Landmaschinenbauer hat in der Region zudem noch einen Standort in Walldorf mit etwa 300 Mitarbeitern, die hauptsächlich in den Bereichen Marketing und Vertrieb beschäftigt sind.

Auch für das gerade begonnene Geschäftsjahr 2021/22 ist von Pentz voller Optimismus. Die Lage sei weiterhin gut, man peile in Mannheim die Marke von 40.000 Traktoren an. Damit kommt John Deere dem Rekordjahr 2008 näher, als in Mannheim 44.000 Traktoren vom Band liefen. "Damals hatten wir am Standort aber noch einen anderen Produktmix und haben mehr kleinere Modelle gebaut", so von Pentz. Inzwischen seien die Traktoren aus Mannheim PS-stärker und damit für das Unternehmen lukrativer.

Aufgrund dieser guten Aussichten plane John Deere in den kommenden Monaten weitere Neueinstellungen, wenn auch wohl nicht in dem Umfang wie im vergangenen Jahr. Eine Zielmarke nannte von Pentz nicht, man werde die Belegschaft "in dem Maße aufbauen wie die Bestellungen reinkommen".

Dabei seien die Traktoren mit immer mehr digitalen Funktionen ausgestattet, weiß von Pentz. Dadurch könne der Einsatz von Pestiziden und Dünger auf den Feldern reduziert werden. Ein E-Traktor sei dagegen noch nicht in Sicht, so von Pentz. Die notwendigen Batterien wären viel zu schwer: "Der Traktor würde durch das Gewicht glatt im Boden einsinken". Realistischer sei der Einsatz von Bio-Diesel, ist von Pentz überzeugt: "Die Landwirte können dann den Kraftstoff für ihre Traktoren selbst erzeugen".

Rundum zufrieden zeigte sich am Mittwoch auch der weltweit führende Hersteller von Straßenbaumaschinen Vögele in Ludwigshafen, der seit fünf Jahren über die Wirtgen Group ebenfalls zu John Deere gehört. "Wir blicken auf eines unserer umsatzstärksten Jahre zurück", sagte Volker Knickel, Mitglied der Wirtgen-Geschäftsführung. Nach einer Delle im Corona-Jahr 2020 habe es einen Nachholeffekt gegeben, außerdem gebe es in vielen Ländern Infrastrukturprogramme. Auch in Ludwigshafen habe man deshalb die Belegschaft aufgestockt. Inzwischen arbeiteten hier mehr als 1200 Menschen für Vögele.