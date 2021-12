Mannheim. (mk) Die IG Metall wirft der Geschäftsführung des Rohrleitungs- und Rohrleitungssystemherstellers SteloTec mit Sitz auf der Friesenheimer Insel in Mannheim schlechten Stil im Umgang mit ihren Beschäftigten vor – ausgerechnet kurz vor Weihnachten. Sie hätten auf einer Betriebsversammlung am Dienstag erfahren müssen, dass ihr Arbeitgeber die Tarifbindung verlassen werde und bereits im vergangenen Sommer die geltenden Tarifverträge der Metall- und Elektroindustrie "klammheimlich zum Jahresende gekündigt" habe, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Eine Information an den Betriebsrat oder an die aktuell etwa 40 Beschäftigten sei zuvor nicht erfolgt. Als "weitere Schreckensnachricht" kurz vor Weihnachten komme hinzu, dass das Unternehmen angekündigt habe, mehrere Entlassungen vornehmen zu wollen. Auch diese Information hätten die Beschäftigten erst am Dienstag erfahren.

Thomas Hahl, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Mannheim, der an der Betriebsversammlung teilgenommen hatte, zeigt sich entsprechend empört: "Die Beschäftigten sind stocksauer. Nach für alle Beteiligten sehr schwierigen Monaten in der Pandemie, mit Phasen der Kurzarbeit und vielen Belastungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, kündigt das Unternehmen erst still und heimlich die Tarifbindung. Und verkündet dann in der Betriebsversammlung die Entlassung von vier Beschäftigten. Das ist ein mieser Stil und extrem unfairer Umgang mit denjenigen, die in dieser Zeit jeden Tag ihr Bestes geben.", so der Arbeitnehmervertreter laut einer Pressemitteilung. Hinzu komme aus seiner Sicht die Missachtung der Mitbestimmung.

Mit Blick auf das nächste Jahr kündigt Hahl an: "Wir lassen die Kolleginnen und Kollegen bei SteloTec nicht alleine, sondern werden jetzt in die Tarifoffensive gehen. Die IG Metall wird 2022 mit der Belegschaft zusammen für die Wiederherstellung der Tarifbindung kämpfen."