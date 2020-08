Von Harald Berlinghof

Mannheim. "Viele Hausbesitzer sagen: Ich lass das lieber wie es ist. Wer weiß, was da sonst noch alles auf mich zukommt", sagte Heizölhändler und 1. Vorsitzender des Verbandes Energiehandel Südwest (VEH) bei einem Online-Pressegespräch am Donnerstag. "Aber es gibt kein allgemeines Verbot von Ölheizungen. Das ist ein schlimmes Gerücht, das da die Runde macht", betonte Hans-Jürgen Funke, Geschäftsführer des Verbandes.

Ölheizungen können auf jeden Fall weiter betrieben werden, wenn sie nicht älter sind als 30 Jahre. Aber auch wenn sie älter sind als 30 Jahre, können sie in selbst genutzten Ein- und Zweifamilienhäusern weiterlaufen. In größeren Wohneinheiten auch, aber nur wenn sie mit Niedrigtemperaturtechnik arbeiten oder einen Brennwertkessel haben. Und schließlich kann sogar eine "unbillige Härte" finanzieller Natur zu einer Befreiung von den gesetzlichen Vorschriften führen. Die Schlupflöcher im Gesetz sind also durchaus vorhanden. Was die Einhaltung der Klimaziele nicht unbedingt fördert, aber die Angst der Hausbesitzer vor unzumutbaren finanziellen Härten mindern kann.

Doch im VEH sitzen keine Klimaleugner und Klimaziel-Verweigerer. Aber ihr Weg, den sie vorschlagen, basiert nicht auf gesetzlichen Vorgaben, sondern auf der Weiterentwicklung der vorhandenen Technik. Sie kritisieren zunächst die stetig wechselnden gesetzlichen Grundlagen. "Neben diesen wechselnden Regularien – GEG, EEWärmeG, EnEG, KSG – ist es vor allem auch der Förder-Dschungel, der eine Hürde bei der Modernisierung von Ölheizungen darstellt. Aber auch die hohen Kosten für eine Umrüstung oder Modernisierung sind natürlich hinderlich", so Funke. Dabei besteht auch im VEH kein Zweifel an der Notwendigkeit einer Modernisierung der Anlagen, denn immerhin sind über 50 Prozent aller Ölheizungen in Deutschland älter als 20 Jahre.

Bis Ende 2025 können Ölheizungen noch modernisiert werden. Danach aber geht das nur noch, wenn eine Einbindung von Erneuerbaren Energien im Haus erfolgt, also sogenannte Hybridanlagen entstehen. Dazu gehört auch, dass die Anlage CO2-neutral Produkte verarbeiten kann, zum Beispiel 100-prozentige Bioöle oder hochmoderne chemische E-Fuels. Auch Kompensationsleistungen in Drittländern werden anerkannt.

Eine Lenkungswirkung will die Bundesregierung mit der CO2-Bepreisung erreichen. Ab Januar kostet jede Tonne CO2 25 Euro. Bis 2025 soll das auf 55 Euro steigen. Umgerechnet auf Öl oder Gas bedeutet dies eine Verteuerung von Heizöl um etwa 7,5 Cent pro Liter und um 6,5 Cent pro Kubikmeter Erdgas. Mit diesem Instrument so Funke, werde aber vor allem der ländliche Raum getroffen, wo es außer Holzpellets kaum Alternativen zum Heizöl gibt.

"Wir setzen auf Technologieoffenheit. Die Öl-Brennwerttechnik ermöglicht CO2-Reduzierungen um 30 Prozent. Bei einer Hybridanlage sind es bis 50 Prozent. Und setzt man chemische Pyrolyseöle ein, die mit erneuerbaren Energien produziert wurden, dann kommt man auf nahe 90 Prozent, so Andreas Mahlberg vom Institut für Wärme- und Öltechnik. Der VEH betreibt eine Pilotanlage im hessischen Wolfhagen, die das vormacht.

Doch um die Heizungskosten machen sich im Moment angesichts historisch niedriger Heizölpreise die wenigsten Hausbesitzer Gedanken. Bei 45 Cent je Liter Heizöl lagen die Heizölpreise schon viele Jahre nicht mehr. Und beim VEH glaubt man, obwohl man keine Glaskugel zur Verfügung hat, dass diese Niedrigpreisphase noch eine ganze Weile andauern kann.