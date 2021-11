Von Barbara Klauß

Mannheim. Es gibt viele Baustellen bei Roche in Mannheim. Nicht nur, weil der Pharmakonzern den Standort – den drittgrößten des Unternehmens weltweit – derzeit gewaltig umbaut. Bagger und Kräne, Baugruben und Erdhügel prägen derzeit das Bild des riesigen Industrieareals im Stadtteil Sandhofen. Rund 250 Millionen Euro investiert das Schweizer Unternehmen, dessen Hauptsitz sich in Basel befindet, dort in den Ausbau und die Modernisierung. Rund 880 Millionen Euro wurden seit 2016 insgesamt in den Standort gesteckt, wie Claus Haberda, Geschäftsführer und Leiter Finanzen der Roche Diagnostics GmbH, am Mittwoch im Gespräch mit Journalisten erklärte. Die Produktion wurde erweitert, demnächst beginnt der Bau eines neuen Distributionsgebäudes, gerade entsteht für rund 91 Millionen Euro das erste Nullemissions-Gebäude auf dem Werksgelände.

Die offensichtlichste Veränderung aber findet sich am Eingang des geschichtsträchtigen Werkes: An Tor 1, wo 60 Jahre lang ein markantes, dunkles Bürogebäude stand, tut sich nun eine Grube auf, zum Teil mit Schutt und Geröll gefüllt. Entstehen soll hier ein offener Eingangsbereich mit weitläufigen Rasenflächen. Abgerissen wurde das in die Jahre gekommene Gebäude unter anderem, weil es zu viel Energie verbrauchte. Aber auch andere Entwicklungen haben bei der Entscheidung eine Rolle gespielt.

> Arbeitskultur: Der neue Eingangsbereich solle auch für eine flexiblere und offenere Arbeitskultur beim Pharmakonzern stehen, erklärte Martin Haag, Werkleiter in Mannheim, bei einem Rundgang übers Gelände. "Wir wollen einen Arbeitsort schaffen, der sich der Arbeitsweise und Tätigkeiten der Mitarbeitenden anpasst.” Vertrauen und Selbstbestimmtheit sollen eine größere Rolle spielen, ebenso wie flexiblere Arbeitsorte und Arbeitszeiten. Auch vor der Corona-Pandemie habe es bei Roche schon die Möglichkeit gegeben, tageweise von zu Hause aus zu arbeiten, erklärte Andreas Schmitz, Geschäftsführer Personal bei Roche Diagnostics. Derzeit sind Werksleiter Haag zufolge angesichts der steigenden Infektionszahlen wieder rund zwei Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice. Und auch für die Zeit eines "neuen Normal" nach Corona geht das Unternehmen davon aus, dass viele Beschäftigte zwei bis drei Tage in der Woche von zu Hause aus arbeiten werden. Das spart auch Bürofläche: Die Mitarbeiter bräuchten nicht mehr alle einen festen eigenen Schreibtisch, meint Haag.

> Personal: Generell sei die Arbeitswelt derzeit einem Wandel unterworfen, erklärte auch Personal-Geschäftsführer Schmitz. Entwicklungen wie zunehmende Digitalisierung und Automatisierung führten dazu, dass Unternehmen und Beschäftigte sich ständig anpassen müssten. Daher will der Konzern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt beim lebenslangen Lernen begleiten. Jährlich investiert Roche eigenen Angaben nach mehrere tausend Euro in Weiterbildungsmaßnahmen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch Ausbildungen sollen individueller gestaltet werden.

Notwendig ist das unter anderem, weil auch der Pharmakonzern das Problem des Fachkräftemangels in einigen Bereichen zu spüren bekommt. Gerade erst hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) erklärt, dass sich Personalengpässe in Unternehmen in den kommenden Jahren weiter verschärfen dürften. Gerade in der IT, in Informatik oder Automatisierung sei es zum Teil schwierig, passendes Personal für den Standort zu finden, sagte Schmitz.

Dennoch geht Werkleiter Haag davon aus, dass die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Mannheim – auch dank der hohen Investitionen – in Zukunft mindestens stabil bleiben und vielleicht sogar etwas wachsen wird. Derzeit arbeiten am Standort rund 8450 Menschen. Damit ist Roche der größte Arbeitgeber der Stadt.

> Nachhaltigkeit: Bei den Neuerungen auf dem Campus hat der Konzern auch die eigenen Nachhaltigkeitsziele im Blick: So sollen Wasser-, Energie- und CO2-Verbrauch deutlich reduziert werden. Bis 2050 will Roche am Standort die CO2-Emissionen auf Netto Null reduzieren. Neben dem Zukauf von Ökostrom und dem Bezug nachhaltigen Dampfes aus dem MVV setzt das Unternehmen unter anderem auf Photovoltaikanlagen auf dem Werksgelände und energetische Optimierung.