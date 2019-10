Die Zuckerrübenkampagne im unterfränkischen Ochsenfurt ist in vollem Gang. Foto: dpa

Von Thomas Veigel

Mannheim. Fast 50 Jahre lang war die deutsche Zuckerproduktion durch ein stattliches Regelwerk aus Quoten, Mindestpreisen, Subventionen und Zöllen geschützt. Doch vor zwei Jahren wurde der süße Stoff in die Freiheit entlassen: Die EU-Zuckermarktordnung fiel weg. Nicht zur Freude der Produzenten. Die Mannheimer Südzucker AG, mit knapp 20.000 Mitarbeitern, 28 Fabriken und zwei Raffinerien größter Zuckerproduzent Europas, spürt das bis heute. Die Gewinne brachen ein, richtig erholt hat sich das Unternehmen davon noch nicht.

Das zeigen auch die Zahlen des gestern veröffentlichten Halbjahresberichts. Südzucker leidet immer noch unter den niedrigen Weltmarktpreisen für Zucker, hält aber an seinen Jahresprognosen fest. Der Umsatz ist gesunken, der Gewinn sehr deutlich eingebrochen. Die Börse reagierte negativ. Die Aktie, die sich nach einer zwischenzeitlichen Erholung im Juli bis auf fast 16 Euro vorgekämpft hatte, gab gestern zwischenzeitlich um bis zu zwölf zehn Prozent nach. Im Xetra-Handel schloss der Kurs mit 12,60 Euro, ein Minus von elf Prozent.

Hintergrund Die wichtigsten Zahlen des Südzucker Konzerns im ersten Halbjahr 2019/20 (31.08.). Veränderung zum Vorjahreszeitraum in Klammern. > Umsatz: 3,3 Mrd. Euro (-5 %) > Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit): 71 Mio. Euro (-70%) > Halbjahresüberschuss: 20 Mio. Euro (-68%) > Ergebnis je Aktie: -0,07 Euro (Vorjahr 0,14 Euro) > Mitarbeiter: 19.606.( [+] Lesen Sie mehr Die wichtigsten Zahlen des Südzucker Konzerns im ersten Halbjahr 2019/20 (31.08.). Veränderung zum Vorjahreszeitraum in Klammern. > Umsatz: 3,3 Mrd. Euro (-5 %) > Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit): 71 Mio. Euro (-70%) > Halbjahresüberschuss: 20 Mio. Euro (-68%) > Ergebnis je Aktie: -0,07 Euro (Vorjahr 0,14 Euro) > Mitarbeiter: 19.606.( Vorjahr 19.546 )

[-] Weniger anzeigen

Der Gewinnrückgang ist wesentlich auf die Verluste im Segment Zucker zurückzuführen, hieß es in einer Pressemitteilung. Das negative Zucker-Ergebnis summierte sich im ersten Halbjahr auf 93 Millionen Euro, im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres war noch ein kleiner Gewinn von drei Millionen Euro erzielt worden. Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet Südzucker mit einem stabilen Umsatz von 6,7 bis 7 Milliarden Euro und einem operativen Ergebnis von null bis 100 Millionen Euro, obwohl im Zuckergeschäft Verluste von 200 bis 300 Millionen Euro erwartet werden.

Wie ein Konzernsprecher auf Anfrage sagte, rechne man mit einem operativen Ergebnis, das etwa in der Mitte des genannten Korridors, also bei rund 50 Millionen Euro, liegen werde. Im vergangenen Jahr war ein operatives Ergebnis von 27 Millionen Euro erzielt worden. Gewinnbringer sind bei Südzucker vor allem die Spezialitäten (unter anderem Tiefkühl-Pizza), auch die Sparten Frucht und Cropenergies dürften einen Konzernverlust verhindern.

Die Zuckerprobleme sind im Moment zweigeteilt. Wesentliche Ursache für den Verlust im Zuckergeschäft sei zum einen der nicht kostendeckende Preis für Zucker in der EU, andererseits eine durch die Trockenheit bedingte geringere Ernte und Absatzmenge.

Der Weltmarktpreis liegt für eine Tonne Zucker derzeit bei weniger als 300 Euro; 2016 waren es noch mehr als 500 Euro. Experten hatte erwartet, dass die rückläufigen Erntemengen zu einer Preiserhöhung führen würden. Diese Erwartung erfüllte sich nicht, der Zuckerpreis verharrt auf niedrigem Niveau.

Als Grund nennt Südzucker hohe Lagerbestände in Indien, die von der Regierung mit Exportsubventionen den Weltmarkt fluten. Man habe aber den Bodensatz beim Preis erreicht, sagte der Konzernsprecher. Zwar stiegen bereits die Preise an den Spotmärkten, aber der Zuckermarkt reagiere insgesamt langsam. In den nächsten 12 bis 18 Monaten rechne man nicht mit einer deutlichen Erholung.