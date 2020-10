Von Gaby Booth

Mannheim. Zu Beginn der Corona-Krise im März liefen bei Essity, dem größten europäischen Hersteller von Hygienepapier, die Maschinen heiß. Der unvorhergesehene und massenhafte Ansturm der Konsumenten auf Toilettenpapier stellte die Mitarbeiter in dem Unternehmen im Mannheimer Norden, die ohnehin rund um die Uhr arbeiten, vor besondere Herausforderungen, um Produktionsengpässe zu vermeiden.

Das wurde gemeistert, ist Geschichte. Heute stellt die Traditionsfirma im Mannheimer Norden die Weichen für die Zukunft und investiert 40 Millionen Euro in ein bisher neuartiges Verfahren: Die Fertigung von Zellstoff aus Weizenstroh. Am Standort Mannheim soll in einem Pilotprojekt eine umweltfreundliche und nachhaltige Alternative zur Holzfaserverarbeitung genutzt werden. Das Endprodukt sind vielfach einsetzbare und hochwertige Hygieneprodukte.

"Wir sind als erstes Unternehmen der Branche technologisch in der Lage, einen Zellstoff aus alternativen Fasern herzustellen", beschreibt Roger Schilling, Werkleiter von Essity, die weltweit erste Anwendung von Weizenstroh zur Zellstoffgewinnung für den hochwertigen Tissue-Bereich. "Die Kunden werden keinen Unterschied bemerken, die Produkte aus Strohzellstoff sind ebenso weich, weiß und stark wie Zellstoff aus Holzfasern", versichert Roger Schilling. "Das ist etwas Neues, da steckt viel Entwicklungsarbeit drin."

Momentan entsteht auf dem Werksgelände von Essity an der Sandhofer Straße eine Fabrik in der Fabrik. Die Arbeiten haben die Halbzeitpause erreicht. Insgesamt erstreckt sich die neue Anlage über eine Fläche von 8000 Quadratmetern. Historische, teilweise unter Denkmalschutz stehende Gebäude, werden mit eingebunden.

In einem ehemaligen Ersatzteillager wird das Stroh zunächst von Fremdpartikeln befreit und gereinigt. Anschließend werden seine Bestandteile aufgeschlossen, der daraus resultierende Bleichturm - das Fundament ist bereits zu sehen - wird hier aufgehellt. Über ein Kilometer lange Leitungen wird der Zellstoff dann in flüssiger Form direkt zu den Papiermaschinen gepumpt. Ab der zweiten Jahreshälfte 2021 werden am Standort Mannheim verschiedene hochwertige Hygieneprodukte aus Weizenzellstoff hergestellt. Welche genau, steht noch nicht fest.

"Wir wollen vom Weltmarkt unabhängiger werden und die nachhaltige Produktion vorantreiben", nennt Martin Wiens, Projektleiter und Chef der neuen Stroh-Zellstofffabrik, die Triebfeder für das neue Verfahren. Das Stroh soll in erster Linie von Landwirten aus der Region abgekauft werden.

70.000 Tonnen Stroh werden pro Jahr gebraucht, um daraus 35.000 Tonnen Strohzellstoff zu erhalten. Als Nebenprodukt und Rest bleibt immer noch die Ablauge, das sogenannte Lignin. Es wird in einer neuen Eindampfanlage konzentriert und kann später industriell weiter verwertet werden. Erste Interessenten aus der chemischen Industrie möchten den Stoff als Grundlage für Folien verwerten.

"Wir betreten mit der Investition Neuland, aber sicher ist, dass durch die kürzeren Anlieferungswege weniger CO2-Belastung entsteht", hält Roger Schilling fest. Das spare Zeit, Geld und sei letztendlich umweltfreundlicher. Und außerdem sei Stroh ein schnell nachwachsender Rohstoff.

Zudem erfordere die neue Technologie weniger Strom und Wasser als die Produktion mit Holzfasern. Ähnlich wie beim Holz, das überwiegend aus Resten aus Sägewerken stammen, sind die Strohhalme Restprodukte, die sonst keine Verwendung finden. Auf 10.000 Quadratmetern wird auf dem Werksgelände ein neues Strohlager gebaut.

Holz und Holzfasern bleiben trotz der Innovation erst einmal der Hauptgrundstoff für die Produkte aus dem Haus Essity. Pro Jahr werden hier 220.000 Tonnen Zellstoff aus zertifizierten Holzfasern hergestellt. Meist Abfälle aus Sägewerken. Ab Mitte nächsten Jahres kommen dann 35.000 Tonnen Strohzellstoff hinzu. Sie werden die Menge an Zellstoff ersetzen, der momentan noch zugekauft werden muss. "Das bringt uns ein Stück Unabhängigkeit", so Martin Wiens.

Mannheim ist der größte europäische Produktionsstandort des Schwedischen Unternehmens Essity. Die Mitarbeiterzahl von 2000 ist in den letzten Jahren stabil geblieben. Durch die neue Stroh-Anlage kommen weitere 25 Arbeitsplätze hinzu und auch die Zahl der Auszubildenden wurde in diesem Jahr auf 40 aufgestockt.

Die technische Innovation ist eine gute Nachricht für den Standort Mannheim und die Sicherung der Arbeitsplätze, stellte Peter Kurz, Mannheims Oberbürgermeister, bei einem Rundgang über die Baustelle fest. Ein großer Teil des benötigten Zellstoffs wird am Standort Mannheim selbst hergestellt, der gesamte Herstellungs- und Verarbeitungsprozess bis hin zum fertigen Hygienepapier findet auf dem Werksgelände im Mannheim Stadtteil Waldhof statt. "Wir sind ein integrierter Produktionsbetrieb", beschreibt es Roger Schilling.

Das Unternehmen hat eine lange Geschichte. 1884 als Zellstofffabrik Waldhof gegründet, haben die Firmennamen mehrmals gewechselt. Am Standort Mannheim wurde bereits 1884 Papier hergestellt. In den Folgejahren wuchs das Unternehmen. 1925 wurde die Marke Zwei eingetragen, die noch heute in Mannheim produziert wird. Im Jahr 1970 fusionierte die Zellstofffabrik mit den Aschaffenburger Zellstoffwerken zu den Papierwerken Waldhof-Aschaffenburg (PWA). 1995 erwarb die schwedische Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA die Mehrheit an PWA und baute die Hygieneproduktion weiter aus.

Im April 2017 beschlossen die Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung der SCA, das Unternehmen aufzuteilen. Hierbei spaltete SCA seinen größten Geschäftsbereich mit Hygieneprodukten als Essity ab. Der Firmenname setzt sich eigenen Angaben zufolge aus den beiden Wörtern "Essentials" (Wesentliches) und "Necessities" (Notwendigkeiten) zusammen.

Die global agierende Unternehmensgruppe entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Hygienepapiere für Endverbraucher. Darüber hinaus Körperpflegeprodukte für Babypflege, Inkontinenzprodukte, medizinische Produkte. Mannheim ist einer von sieben Essity-Standorten in Deutschland und einziger Betrieb mit integrierter Produktion, der vom Holz über Zellstoff bis zum fertigen Papierprodukt alles selbst verarbeitet. Hier werden die Marken Tork, Zewa, DANKE hergestellt. Das Werk gehört mit zu den größten Arbeitgebern der Region. Hier befindet sich auch der Verwaltungsstandort. Deutschlandweit arbeiten an verschiedenen Standorten 4500 Mitarbeiter für Essity, weltweit 46.000.