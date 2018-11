Mannheim. (dbe) Die Mannheimer Brauerei Eichbaum plant einen Abbau von bis zu 30 Mitarbeitern. Das wären rund zehn Prozent der gesamten Belegschaft. Als Grund nannte ein Sprecher gestern das schwächere Geschäft in Asien, hervorgerufen durch höhere Frachtkosten sowie eine "Marktsättigung des chinesischen Marktes". So habe das Unternehmen insgesamt 120 Hektoliter weniger exportieren können als im Vorjahr. Das Inlandsgeschäft ist nach Angaben des Unternehmenssprechers hingegen stabil.

"Die in der Vergangenheit aufgebauten Kapazitäten für den Exportbereich der Privatbrauerei werden nun der veränderten Erlös- und Kostensituation angepasst", hieß es gestern in einer Stellungnahme der Brauerei. Der Abbau der Arbeitsplätze soll wenn möglich sozial verträglich stattfinden, das Unternehmen schließt Kündigungen jedoch nicht aus. Derzeit liefen die Gespräche mit dem Betriebsrat, so der Sprecher.

Die Brauerei Eichbaum beschäftigt aktuell rund 300 Mitarbeiter. Geschäftsführende Gesellschafter sind Jochen Keilbach und sein Sohn Thomas.

Bis Ende 2009 gehörte die Brauerei über den Actris-Konzern dem SAP-Gründer Dietmar Hopp. In den Jahren davor hatte das Unternehmen mehrere Millionen Euro Verlust gemacht und rund 100 Arbeitsplätze gestrichen.