Ein Mitarbeiter des Benz-Werks in Mannheim arbeitet in der Vormontage des Zylinderkopfes im Motorenwerk für Nutzfahrzeuge. Foto: ZG

Von Barbara Klauß

Mannheim. Von einem "großen Tag für den Industriestandort Mannheim" spricht der Mannheimer IG-Metall-Chef Klaus Stein. Daimler und Arbeitnehmervertreter haben gemeinsam ein "Zukunftspaket" für das Benz Werk im Stadtteil Waldhof auf den Weg gebracht: Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts soll laut einer Mitteilung des Konzerns die Produktion für alternative Antriebstechnologien weiterentwickelt werden. "Wir gehen im Mercedes-Benz Werk in Mannheim den nächsten wichtigen Schritt in Richtung einer wettbewerbsfähigen Zukunft", erklärte der Standortverantwortliche Andreas Moch gestern.

Einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag will Daimler in den nächsten Jahren am Lkw-Standort in den Ausbau der Produktion (Gießerei und Motorenfertigung) sowie in die technologische Weiterentwicklung im Bereich der emissionsfreien Mobilität investieren. Das Mannheimer Werk sei für die Entwicklung und Produktion von alternativen Antrieben sehr gut geeignet, teilte der Konzern mit. Auch deshalb, weil hier seit 1994 das Kompetenzzentrum für emissionsfreie Mobilität angesiedelt ist.

Teil des Zukunftspakets ist die Montage der Batterie-Pakete für den vollelektrischen Lkw eActros, der im Moment gerade als Kleinflotte erprobt wird. "Die Serienfertigung des Elektro-Lkw ist ab 2021 denkbar", so Daimler. Darüber hinaus sei entschieden worden, dass die Aufbereitung von Pkw-Hochvoltbatterien zukünftig im Benz Werk in Mannheim erfolgt. Dabei geht es um alte Batterien, die nicht mehr ausreichend Leistung haben für den Einsatz in Fahrzeugen mit Elektroantrieb.

Am Montagabend erst hatte Daimler-Chef Dieter Zetsche an die Veränderungsbereitschaft der Branche appelliert. "Es ist kein Naturgesetz, dass Daimler ewig besteht", sagte er auf der Mobilfunkmesse MWC in Barcelona. Das Unternehmen müsse sich verändern. Die Automobilindustrie befinde sich im Wandel, da Konnektivität, das autonome Fahren und der Vormarsch der Elektromotoren das Geschäft neu definieren würden. Zetsche sprach von einer Branche, die in zehn Jahren völlig anders sein werde und von einer Reihe neuer Wettbewerber. "Wenn wir weiterhin nur das tun, was wir so gut gemacht haben, sind wir erledigt", sagte er.

Vor ähnlichen Herausforderungen steht Daimler auch im Lkw-Geschäft. Mit dem Vereinbarungspaket werde nun die Zukunft für das Mannheimer Werk gestaltet, erklärte der Betriebsratsvorsitzende Joachim Horner. Mehr als 5100 Mitarbeiter produzieren dort derzeit Motoren und Komponenten für Nutzfahrzeuge. "Wir in Mannheim verfügen über eine langjährige Erfahrung im Bereich konventioneller und alternativer Antriebsformen mit qualifizierten Beschäftigten. Darauf bauen wir nun auf und sichern damit den Standort mittel- und langfristig." Das Paket gilt laut IG Metall ab sofort und wirkt in Teilen bis ins Jahr 2031.

"Wir haben - alle gemeinsam - den Versuch unternommen, das Werk auf eine Zukunft auszurichten, von der man nicht genau weiß, was sie bringen wird", sagte IG Metall-Chef Stein. Kein einfaches Unterfangen - doch es sei gelungen. Allerdings nicht ohne Zugeständnisse der Beschäftigten: So würden jedem Mitarbeiter zu Jahresbeginn pauschal 14 Stunden Arbeit abgezogen, so Stein. Außerdem sei die Quote der Leiharbeitnehmer leicht erhöht worden. Zuletzt lag sie bei rund zehn Prozent.

Für die Beschäftigten des Mannheimer Motorenwerkes gilt eine Standortsicherung, die betriebsbedingte Kündigungen bis 2021 ausschließt. Zuletzt hatten Gewerkschaft und Betriebsrat gehofft, dass eine Verlängerung dieser Vereinbarung Bestandteil des Zukunftspaketes werde. Das ist nicht gelungen. Doch habe man nun die Perspektive geschaffen, um über eine solche Verlängerung sprechen zu können, so Stein.

Die Gewerkschaft zeigte sich am Dienstag dennoch zufrieden. Nach dem Vereinbarungspaket für die Belegschaft bei EvoBus im vergangenen Jahr sie dieses neue Paket nun ein weiterer wesentlicher Baustein für die Zukunftssicherung des ganzen Benz-Standortes. Vor gut einem Jahr hatte Daimler für das Bus-Geschäft in Mannheim mit rund 3500 Mitarbeitern ebenfalls einen Zukunftspakt geschlossen und die Tochter EvoBus, in der das europäische Busgeschäft gebündelt ist, stärker auf Elektroantriebe ausgerichtet. In Mannheim werden vor allem Stadtbusse gefertigt, auch der elektrische "Citaro", er seit Anfang des Jahres in Heidelberg und Mannheim fährt.