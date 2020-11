Von Barbara Klauß

Mannheim. Stellt sich Bilfinger, das Traditionsunternehmen aus Mannheim, selbst zum Verkauf? Medienberichten zufolge prüft der Industriedienstleister eine solche Option und hat dafür ein Beratungsunternehmen engagiert – nachdem mehrere Finanzinvestoren Interesse an einer Übernahme gezeigt haben sollen. Zu den Interessenten zählen nach Angaben von Bloomberg und der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" etwa der US-Investor Clayton Dubilier & Rice sowie Triton Partners. Allerdings habe Bilfinger noch keine endgültige Entscheidung getroffen, hieß es bei Bloomberg unter Berufung auf Insider, die anonym bleiben wollten.

Gerüchte, dass Bilfinger ins Visier von Finanzinvestoren geraten ist, gab es schon länger. Bisher hatten die Mannheimer Stellungnahmen zu entsprechenden Berichten jedoch abgelehnt. So hieß es auch am Freitag in einer Mitteilung des Unternehmens: "Grundsätzlich kommentiert Bilfinger keine derartigen Gerüchte oder Spekulationen am Markt, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist." Weiter teilte das Unternehmen jedoch mit: "Ziel von Bilfinger ist es, die Wertschöpfung für unsere Anteilseigner zu steigern. In diesem Rahmen ist Bilfinger regelmäßig im Austausch mit Dritten, um die strategische Weiterentwicklung und die Möglichkeiten zur Wertschöpfung mit ihnen zu diskutieren."

Strategisch wäre eine Übernahme durch einen Private-Equity-Investor mit einem anschließenden Ausbau des Unternehmens durchaus sinnvoll, merkte die Commerzbank an. Denn Bilfinger sei geografisch breit aufgestellt und biete eine große Palette an Dienstleistungen. Gleichzeitig befinde sich das Unternehmen in einer Restrukturierung und sei mithin ein attraktives Ziel für Private-Equity-Investoren.

Das Unternehmen, das einst zu den größten Bau-Unternehmen der Welt gehörte, steckt seit Jahren in einem tief greifenden Umbruch. 2016 verkaufte der damals kriselnde Konzern sein profitables Bau- und Immobiliengeschäft an den schwedischen Finanzinvestor EQT. Übrig blieb das Geschäft mit Industrieservice, also dem Warten von Anlagen für Kunden aus der Chemie- und Pharmabranche sowie aus der Öl- und Gasindustrie. Unter dem derzeitigen Vorstandsvorsitzenden Tom Blades konzentriert sich Bilfinger inzwischen auf die Geschäftsbereiche Engineering & Maintenance (Ingenieurwesen und Wartung) und Technologies. Durch Einsparungen bei Vertrieb und Verwaltung soll Bilfinger wieder profitabler werden. Dazu gehört auch ein Stellenabbau. Derzeit hat Bilfinger weltweit rund 31 500 Beschäftigte, 6000 weniger als vor einem Jahr. Auch in der Zentrale in Mannheim fielen 110 der 280 Arbeitsplätze weg.

Zuletzt hatten die Corona-Pandemie und der Ölpreisverfall den Industriedienstleister Bilfinger im zweiten Quartal tiefer in die roten Zahlen rutschen lassen. Das Management erwartet, dass Umsatz und Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr deutlich zurückgehen. 2019 lag der Umsatz bei 4,3 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie inzwischen rund 43 Prozent verloren. Vor allem diese niedrige Bewertung des Unternehmens weckt Begehrlichkeiten.

Die Spekulationen um eine mögliche Übernahme haben den Aktienkurs des Unternehmens zunächst in die Höhe getrieben. Am Freitag schnellte er im frühen Handel um fast 13 Prozent auf 19,46 Euro; damit setzte sich die Aktie mit großen Abstand an die Spitze des SDax der kleineren Börsenwerte. Ein Händler riet gleichwohl zur Vorsicht: Als im vergangenen Monat schon einmal Spekulationen am Markt um eine Übernahme aufgekommen seien, habe der Aktienkurs zwar zunächst stark zugelegt, im weiteren Handelsverlauf die Gewinne aber wieder abgegeben.

So auch am Freitag: Da schloss die Bilfinger-Aktie mit mit gut einem Prozent im Plus.

