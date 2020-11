Von Barbara Klauß

Mannheim. Bilfinger-Chef Tom Blades hat Übernahmegerüchten widersprochen: "Wir stellen uns nicht zum Verkauf", erklärte der Vorstandsvorsitzende des Mannheimer Industriedienstleisters am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, das Unternehmen sei ins Visier von Finanzinvestoren geraten. Die maue Entwicklung des Aktienkurses habe aber das Interesse einiger Finanzinvestoren geweckt, erklärte nun der Chef des SDax-Unternehmens. Im Frühjahr und im Sommer hätten sich einige gemeldet und um eine Unterhaltung gebeten. "Das ist nicht ungewöhnlich", erklärte Blades. Doch sei Bilfinger nicht "in einen Verkaufsprozess mit Private Equity verwickelt."

Das Unternehmen, an dem der aktivistische Investor Cevian mehr als ein Viertel der Aktien hält, ist derzeit an der Börse rund 930 Millionen Euro wert, seit 2014 hat das Papier mehr als drei Viertel verloren. Die Gerüchte um eine mögliche Übernahme hatten den Kurs in der vergangenen Woche angefeuert.

Nach wie vor machen die Corona-Pandemie und der Ölpreisverfall dem Industriedienstleister zu schaffen, wie aus den Zahlen zum dritten Quartal hervorgeht, die das Unternehmen am Donnerstag vorlegte. Demnach gingen Umsatz und operatives Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich zurück, erneut stand unter dem Strich ein Verlust. Das hängt laut Finanzchefin Christina Johansson mit Kosten für den Konzernumbau zusammen, in dem Bilfinger steckt.

Blades, der seit 2016 an der Spitze des Traditionsunternehmens steht, hat nach dem Verkauf des Tafelsilbers, des Bau- und Immobilienservices, einen tiefgreifenden Konzernumbau eingeleitet. Übrig blieb der Industrieservice, also das Warten von Anlagen unter anderem für Kunden aus der Chemie- und Pharmabranche, aus Energie und Versorgung sowie aus der Öl- und Gasindustrie. Inzwischen konzentriert sich Bilfinger auf die Geschäftsbereiche Engineering & Maintenance (Ingenieurwesen und Wartung) und Technologies. Von verlustbringenden Geschäften trennte man sich. "Wir haben ein paar Sorgenkinder, die wir abarbeiten", sagte Blades nun. Von den sechs Gesellschaften seien zwei bereits verkauft.

Auch durch Einsparungen bei Vertrieb und Verwaltung soll Bilfinger wieder profitabler werden. Dazu gehört auch ein Stellenabbau. Derzeit hat Bilfinger weltweit 29.375 Beschäftigte – 5000 weniger als vor einem Jahr. Auch in der Zentrale in Mannheim fielen zuletzt 110 der 280 Arbeitsplätze weg. Der Großteil der Stellen fiel Bilfinger eigenen Angaben zufolge in Nordamerika, Nordeuropa und Großbritannien weg. Derzeit würden sich noch rund 650 Mitarbeiter in Kurzarbeit befinden, hieß es. Zu Spitzenzeiten waren es rund 3000 Mitarbeiter. Insgesamt werde Bilfinger das Jahr 2021 mit einer schlankeren, bereinigten Kostenbasis beginnen können, hieß es weiter.

Doch erhole sich der Markt langsam, wie Blades sagte. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte er. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Bilfinger weiterhin mit einem Umsatzrückgang von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 4,3 Milliarden Euro. Beim Konzernergebnis geht Bilfinger von einem Verlust aus. Seinen ursprünglichen Ausblick für das laufende Jahr hatte der Vorstand bereits im Februar gestrichen. Die Aktie verlor am Donnerstag zeitweise mehr als 8 Prozent, allerdings hatte das Papier in den vergangenen Tagen – getrieben durch die Übernahmespekulationen – deutlich zugelegt gehabt.

Laut Analyst Gregor Kuglitsch von der Schweizer Großbank UBS zeugt das dritte Quartal des Baudienstleisters zwar noch immer von einer rückläufigen Geschäftsentwicklung.

Update: Donnerstag, 12. November 2020, 20.40 Uhr

Mannheim. (dpa) Die Corona-Pandemie und der Ölpreisverfall haben dem Industriedienstleister Bilfinger auch im dritten Quartal zu schaffen gemacht. Der Verlust betrug von Juli bis September 19 Millionen Euro, wie der SDax-Konzern am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte hier ein Plus von 6 Millionen gestanden. Der Umsatz brach im Jahresvergleich um rund ein Fünftel auf 870 Millionen Euro ein.

Auch operativ lief es für die Mannheimer schlechter als im Vorjahr. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) ging um rund ein Drittel auf 23 Millionen Euro zurück. Allerdings fiel das Ergebnis damit deutlich besser aus als noch im Vorquartal. Im zweiten Jahresviertel hatte Bilfinger hier noch einen Fehlbetrag von 35 Millionen Euro ausgewiesen, auch im ersten Quartal stand ein Verlust. "Wir haben schnell gehandelt und unsere Überkapazitäten abgebaut", sagte Unternehmenschef Tom Blades.

Seit Jahresbeginn reduzierte Bilfinger nach eigenen Angaben die Zahl der Mitarbeiter im Konzern um rund 4000, der Großteil davon in Nordamerika, Nordeuropa und Großbritannien. Derzeit würden sich noch rund 650 Mitarbeiter in Kurzarbeit befinden, hieß es. Zu Spitzenzeiten waren dies rund 3000 Mitarbeiter. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen.