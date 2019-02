Von Harald Berlinghof

Mannheim. Die Medikamentenentwicklung ist ein stetes Wettrennen von Originalpräparaten mit potenziellen Nachahmerprodukten. Ganz besonders wenn Patente auslaufen, erscheinen günstigere Medikamente mit identischen oder sehr ähnlichen Eigenschaften auf dem Markt, gegen die man sich zur Wehr setzen muss.

Doch die deutsche Roche Pharma AG hat es auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 geschafft, die Umsatzrückgänge durch auslaufende Patente mit Neueinführungen in den Markt weitgehend auszugleichen. Schon im Jahr 2017 hatte man durch so genannte Biosimilars, also biotechnologisch hergestellte Medikamente, die den Roche-Produkten chemisch sehr ähnlich sind, Umsatzrückgänge verzeichnet. Aber auch damals hatte die Entwicklung neuer Medikamente bei Roche viel Fahrt aufgenommen, um die Umsatzrückgänge kompensieren zu können.

Von einem Jahr der Portfolio-Transformation sprach am Montag Roche-Pharma Vorstand Professor Hagen Pfundner. Neben vier Neueinführungen von Medikamenten konnte man in den letzten 24 Monaten auch vier Zulassungserweiterungen von eigenen Medikamenten verzeichnen. Solche Zulassungserweiterungen auf andere Krankheitsfelder spielen wirtschaftlich eine große Rolle.

Vor allem bei Krebsmedikamenten spielt Roche in der ersten Liga. 75 Prozent Umsatzanteil wird mit Onkologie-Medikamenten erwirtschaftet. Aber inzwischen ist der Umsatzanteil der Medikamente für Blutgerinnungsstörungen oder des erfolgreichen Medikaments Ocrevus gegen Multiple Sklerose Erkrankungen auf 25 Prozent angewachsen. Ocrevus steht für die erfolgreichste Produkteinführung in der Geschichte von Roche überhaupt. Auch für die Zukunft erwartet man bei Roche erfolgreiche Marktneueinführungen.

Man habe 67 neue Wirkstoffmoleküle in der "historisch starken Pipeline, darunter 24, die sich bereits in den späten Zulassungsphasen II und III befinden", so Pfundner. Außerdem erwarte man fünf Zulassungserweiterungen und eine Neuzulassung im laufenden Jahr. Dass den Neuzulassungen ein wesentlicher Zusatznutzen bescheinigt werde, habe Auswirkungen auf die Erstattung durch die Kassen.

Beim Umsatz im deutschen Markt musste man leichte Verluste hinnehmen, die jedoch mit weniger als einem Prozent so gering ausfallen, dass Pfundner davon sprach, das Niveau gehalten zu haben und die Bedrohung durch die Biosimilars ausgeglichen zu haben. Der Umsatz im deutschen Markt beim Drittgeschäft mit Kunden belief sich auf 2,678 Milliarden Euro (minus 0,5 Prozent), der Gesamtumsatz, inklusive der Lieferungen der deutschen Standorte in den Konzern hinein, stieg um 3,5 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Zahlen zum Gewinn gibt das Unternehmen für die deutschen Tochtergesellschaften in Mannheim, Penzberg und Grenzach grundsätzlich nicht heraus.

Die Steigerung der Lieferungen in den Konzern waren wesentlich beeinflusst durch die weltweit hohe Nachfrage nach Biotech made in Germany. "Deutschland ist ein Biotech-Powerhaus", so Pfundner. Allerdings nur bei der roten Biotechnologie, müsste man an dieser Stelle ergänzen. Denn dass die so genannte grüne Biotechnologie in Deutschland vor allzu hohen Hürden kapituliert hat, hat die BASF mit der Verlagerung der Sparte in die USA gezeigt.

Auch der Standort Mannheim profitiert durch die neuen Medikamente, werden doch einige hier am Rhein abgefüllt. Auch die Geschäftsführer der Diagnostics- und Diabetes-Gesellschaften des Konzerns in Mannheim sprechen von einem guten und erfolgreichen Jahr 2018. Von 477 Millionen Euro an Investitionen in deutsche Standorte entfielen im Jahr 2018 rund 400 Millionen auf den High-Tech-Standort Mannheim. Die Mitarbeiterzahl in Mannheim stieg in der Produktion und in der Entwicklungsabteilung um rund 70 Beschäftigte auf 8350.