Von Matthias Kros

Mannheim. Der weltgrößte Landmaschinenbauer John Deere mit großem Werk in Mannheim hat seinen Mitarbeitern "umfangreiche freiwillige Aufhebungsverträge angeboten, die im vierten Quartal umgesetzt werden und dem Unternehmen eine schlankere und agilere Struktur geben sollen". Es gebe dabei keine spezifische Zahl von Arbeitsplätzen, die abgebaut werden sollen, erklärte ein Sprecher des amerikanischen Unternehmens am Mittwoch in Mannheim, räumte aber ein: "Wir sind gerade mitten in einem Prozess, die globale Organisation neu aufzustellen und dabei werden sicher Stellen wegfallen". Ein überproportionaler Teil jedoch im Management und keine Stellen im gewerblichen Bereich. Auch für den Standort Mannheim gebe es keine avisierte Zahl an Stellen, die wegfallen sollten, so der Sprecher, man führe "parallel Gespräche mit den Betriebsräten". Mannheims IG-Metall-Chef Thomas Hahl warnte vor einer Arbeitsverdichtung durch die Maßnahme.

John Deere ist mit rund 3400 Mitarbeitern einer der wichtigsten Arbeitgeber Mannheims. Neben einer großen Traktorenproduktion ist hier auch die Europa-Zentrale des US-Konzerns untergebracht. Das Unternehmen kommt bislang eigentlich vergleichsweise gut durch die Corona-Krise, Ende August hatte der Landmaschinenbauer seine Jahresprognose sogar leicht angehoben und lediglich auf "viele Unsicherheiten bezüglich der Einflüsse der Pandemie" verwiesen, "die das Geschäftsergebnis und die finanzielle Situation negativ beeinflussen können". Der Aktienkurs stieg in der Folge sogar auf ein Allzeithoch.

Die Kosten für das Abfindungsprogramm hat John Deere mit 175 Millionen US-Dollar angegeben, erwartet werden anschließend jährlichen Einsparungen in gleicher Höhe. Die Konditionen des Angebots an die Mitarbeiter sollen dem Vernehmen nach sehr gut sein, die Rede ist von Abfindungen in Höhe von bis zu 30 Monatsgehältern.

Das Programm laufe noch bis Ende Oktober, sagte der Sprecher weiter. In den USA sei es schon sehr gut angenommen worden. "Dort sind derartige Abfindungsprogramme jedoch auch nicht neu und werden somit in unregelmäßigen Abständen von den Mitarbeitern fast erwartet". In Mannheim habe es dagegen bisher nur wenige solcher Angebote gegeben, entsprechend gering seien die bisherigen Erfahrungen. Somit sei es einfach noch zu früh, über die Zahl der abgeschlossenen Verträge zu sprechen. "Wir haben aber einige Interessenten und auch schon wenige Verträge unterschrieben", so der Unternehmenssprecher.