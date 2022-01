Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Das amerikanische BioPharma-Unternehmen AbbVie hat an seinem Standort Ludwigshafen zahlreiche freie Stellen. Für die aktuell auf Hochtouren laufende Produktion würden insgesamt rund 100 neue Mitarbeiter in der Arzneimittelherstellung benötigt, teilte das Unternehmen am Freitag mit – von Pharmazeutischen Mitarbeitern über Mechaniker, Elektriker bis hin zu Ingenieuren und Managern.

AbbVie produziert und entwickelt in Ludwigshafen neue Arzneimittel gegen schwere Erkrankungen wie Krebs, Alzheimer oder Rheuma. Das Werk gehörte früher zur BASF (Knoll), die seit gut 20 Jahren nicht mehr im Pharmabereich tätig ist. Unter Regie der Amerikaner hat sich der Standort dann sehr gut weiterentwickelt: "Wir sind in Ludwigshafen mit rund 2100 Mitarbeitern der zweitgrößte private Arbeitgeber", sagt Christian Maurer, Geschäftsführer und Site General Manager Operations, einer Pressemitteilung zufolge.

"Unsere Produktion verfügt neben modernen Technologien auch über ein kompetentes Team. Die hier arbeitenden Mitarbeiter sind verantwortlich für die Arzneimittelherstellung und weltweite Distribution der zugelassenen Medikamente von AbbVie. Sie sorgen dafür, dass unsere Produkte Sicherheits- und Qualitätsanforderungen nicht nur erfüllen, sondern häufig auch übertreffen", so Maurer, und weiter: "Um auch in Zukunft komplexe Arzneimittelproduktion und Spitzenforschung nach höchsten Standards betreiben zu können, investieren wir kontinuierlich und in großem Umfang in die Modernisierung und Weiterentwicklung des Standortes".