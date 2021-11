Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Bei der BASF in Ludwigshafen rückt erstmals eine Frau an die Betriebsratsspitze. Tatjana Diether sei am vergangenen Freitag zur stellvertretenden Vorsitzenden des Betriebsrats der BASF SE gewählt worden, teilte das Unternehmen am Montag in Ludwigshafen mit. Sie sei "die erste Frau in der Funktion des Vorsitzes oder des stellvertretenden Vorsitzes im Betriebsrat der BASF", so ein Sprecher.

Diether ist nun die Nummer 2 in der BASF-Arbeitnehmervertretung hinter Sinischa Horvat und damit eine der wichtigsten Vertreterinnen der insgesamt rund 110.000 Beschäftigten des Chemiekonzerns. "Ich freue mich über die Wahl, damit zeigt mir der Betriebsrat ein großes Maß an Vertrauen", sagte die 46-Jährige. "Dafür bin ich sehr dankbar und werde mich mit großem Respekt vor der neuen Aufgabe an die Arbeit machen."

Frauen sind in Betriebsräten nach wie vor in der Minderheit. Nach Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) von 2019 sind in den Arbeitnehmervertretungen der deutschen Unternehmen durchschnittlich nur etwa ein Viertel der Posten mit Frauen besetzt. Der Betriebsratsvorsitz liegt sogar bei weniger als einem Fünftel der Firmen in weiblicher Hand. Auch auf den Arbeitnehmerbänken der Aufsichtsräte, die von den Beschäftigten gewählt werden, liegt der Frauenanteil laut aktueller Zahlen des Bundesjustizministerium nur bei 26,4 Prozent.

Doch zumindest die Tendenz ist steigend: Prominentestes Beispiel ist Daniela Cavallo, die seit dem Frühjahr an der Spitze der Arbeitnehmervertretung von Volkswagen steht und damit als mächtigste Betriebsratschefin der Welt gilt. In der Region ist Daniela Schiermeier, Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der deutschen ABB, eine der bekanntesten Vertreterinnen. Bei SAP und MLP sind aktuell Frauen auf Stellvertreterposten.

Tatjana Diether ist Technische Zeichnerin und trat nach Unternehmensangaben 1991 als Auszubildende in das Unternehmen ein. Sie war nach einer weiteren kaufmännischen Ausbildung an einer privaten Handelsschule im Ausbildungsbereich der BASF als Referentin tätig. Seit 2003 ist sie Mitglied des Betriebsrats der BASF SE und gehört seit 2017 zudem dem BASF Europa Betriebsrat an. Seit 2018 ist Diether außerdem Mitglied des BASF-Aufsichtsrats. Als stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrates folgt sie auf Waldemar Helber, der im kommenden Jahr in Ruhestand geht.

Gunther Kollmuß, Bezirksleiter der zuständigen Gewerkschaft IG BCE, begrüßt die Entwicklung: "Mit Tatjana Diether steht nun eine hervorragende Betriebsrätin und Gewerkschafterin an Sinischa Horvats Seite. Gemeinsam sind sie ein starkes Team, das nun direkt in die Betriebsratswahl 2022 führt".

Unterdessen planen die BASF und der französische Industriekonzern Air Liquide den Aufbau der weltweit größten grenzüberschreitenden Wertschöpfungskette zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid (CCS). Ziel sei es, die CO₂-Emissionen im Hafen von Antwerpen deutlich zu reduzieren, teilte die BASF am Montag mit. Das gemeinsame Vorhaben sei von der Europäischen Kommission als eines von sieben Großprojekten für eine Förderung durch den Innovationsfonds ausgewählt worden. Durch die Vermeidung von 14,2 Millionen Tonnen CO₂ in den ersten zehn Betriebsjahren werde das Projekt einen wesentlichen Beitrag zum Klimaziel der EU leisten, verspricht BASF. Dabei werde das entstehende CO₂ im großen Maßstab abgeschieden, verflüssigt und in der Nordsee gespeichert. Die BASF will ab dem Jahr 2050 klimaneutral sein