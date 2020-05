Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Unbeeindruckt von den wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise haben Konzernleitung und Arbeitnehmervertretungen des Chemieunternehmens BASF für die rund 34.000 Beschäftigten in Ludwigshafen vorzeitig eine neue Standortvereinbarung unterzeichnet.

Darin verzichtet die BASF bis zum 31. Dezember 2025 auf betriebsbedingte Kündigungen, zudem sollen jährlich durchschnittlich mindestens 1,5 Milliarden Euro in den Standort investiert werden. Das teilten beide Seiten am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit. Es gehe um "gelebte Sozialpartnerschaft in schwierigen Zeiten", sagte BASF-Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor Michael Heinz mit Verweis auf die Coronakrise. Der Vertrag stehe allerdings nicht im Zusammenhang mit der Pandemie.

Die derzeit noch gültige Vereinbarung wäre eigentlich erst Ende 2020 ausgelaufen. Geschäftsführung und Arbeitnehmervertreter hatten die Verhandlungen für einen neuen Vertrag aber bereits im vergangenen Sommer aufgenommen, als BASF einen Abbau von weltweit 6000 Stellen – mehr als die Hälfte davon in Deutschland – angekündigt hatte.

Die Arbeitnehmervertreter hatten deshalb bei den Gesprächen ihren Schwerpunkt unter anderem auf den weiteren Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen legen wollen. "Gerade angesichts der derzeitigen Krisensituation ist der vorzeitige Abschluss der Standortvereinbarung 2025 ein starkes, positives Signal an die Belegschaft und für die Region”, sagte der Vorsitzende des BASF-Betriebsrates, Sinischa Horvat.

Ludwigshafen bleibe auch künftig der wichtigste Forschungs- und Entwicklungsstandort des Konzerns, fügte er mit Blick auf die 1,5 Milliarden Euro, die BASF bis 2025 hier im Durchschnitt jährlich investieren will, hinzu. Das kommt einer deutlichen Steigerung gleich: In der derzeitigen Standortvereinbarung sind pro Jahr 1,2 Milliarden Euro an Investitionen verankert.

Der Standort Ludwigshafen mit seinen rund 2000 Gebäuden auf einer Fläche von mehr als zehn Quadratkilometern ist das größte Chemieareal der Welt. BASF beschäftigt hier rund 34.000 seiner weltweit über 118.000 Mitarbeiter. Standortvereinbarungen für Ludwigshafen gibt es bei der BASF bereits seit 1997, zunächst wurden sie für drei, mittlerweile für fünf Jahre abgeschlossen. Die jetzt erreichte, sechste Verlängerung sei ein wichtiges Versprechen zum Erhalt des Stammwerks, sagte Horvat.

Auch die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) zeigte sich erfreut: "In einer Zeit, in der bundesweit mehr als zehn Millionen Menschen in Kurzarbeit sind und ein Unternehmen wie Lufthansa 10.000 Jobs zur Disposition stellt, werten wir dieses milliardenschwere Bekenntnis zum Gründungsstandort gerade jetzt als ein starkes Signal für die Beschäftigten", kommentierte Gunther Kollmuß, Bezirksleiter der Gewerkschaft.

Arbeitsdirektor Heinz sagte, die erzielte Einigung sei ein "starkes Signal für Vertrauen und Sicherheit". Man schreibe "die Erfolgsgeschichte der Standortvereinbarungen" weiter. Ludwigshafen bleibe der wichtigste Standort der BASF-Gruppe, versprach Heinz. Auch wenn die Investitionen in diesem Jahr angesichts der Corona-Krise etwas verhaltener ausfallen sollten, sei er zuversichtlich, dass man über die Jahre den angepeilten Durchschnittswert von 1,5 Milliarden Euro erreiche.

Angesichts der Hochstraßen-Problematik in Ludwigshafen, will der Chemiekonzern den Mitarbeitern auch in puncto Mobilität entgegenkommen: Im dritten Quartal 2020 werde man den Beschäftigten ein vergünstigtes und von BASF bezuschusstes neues Jobticket des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar anbieten. Dafür sei mit den Verkehrsträgern ein neues Modell entwickelt worden, das nun auch anderen Unternehmen angeboten werde, kündigte Werkleiter Uwe Liebelt an.

Im Gegenzug erwarte man nun von der Belegschaft ein hohes Maß an Flexibilität: "Es wird sich viel verändern", sagte Liebelt. BASF müsse agiler und innovativer werden, das wirke sich auch auf die internen Arbeitsprozesse und Teamstrukturen aus.

Und wenn die Coronakrise nicht aufhören will? Für die Vereinbarung gebe es auch eine Öffnungsklausel. "Wenn es uns komplett den Boden unten den Fußen wegzieht”, müsse man sich diese noch einmal anschauen, so Heinz. Bislang sei die Klausel aber noch nie gezogen worden, auch nicht in der Finanzkrise.

Update: 6. Mai 2020, 20.25 Uhr

