Von Harald Berlinghof

Ludwigshafen. Die Chemieindustrie ist einerseits ein Teil des Problems. Mit ihrem hohen Energieverbrauch steuert sie einen erheblichen Anteil an schädlichen Klimagasen bei, die weltweit in die Atmosphäre geblasen werden. Die Chemieindustrie ist aber auch Teil eines Versuchs, dieses Problem zu minimieren, indem sie auf nachhaltige Technologien und Produkte setzt. Neuartige Herstellungsverfahren spielen dabei eine große Rolle, aber auch Stoffe, die beim Kunden für nachhaltigeres Wirtschaften beitragen. "Wir schaffen Chemie für eine nachhaltige Zukunft", wie Melanie Maas-Brunner, Arbeitsdirektorin und Technikvorständin der BASF, bei der Forschungspressekonferenz in Ludwigshafen.

"Wir leben in einer Zeit bahnbrechender Innovationen", betonte sie. Diesen immer schneller werdenden Veränderungen hin zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Industrie will sich die BASF mit einem neu strukturierten Forschungs- und Entwicklungsbereich stellen. Etwa zwei Milliarden Euro jährlich investiert die BASF in Forschung und Entwicklung. Im vergangenen Jahr war das so, im laufenden Jahr soll es so sein und auch für 2022 ist diese Summe geplant. 10.000 Mitarbeiter arbeiten weltweit im F+E-Bereich des Chemiekonzerns, ein Schwerpunkt liegt im Stammwerk Ludwigshafen. Die drei zentralen Forschungsplattformen der BASF sollen in die jeweiligen Unternehmensbereiche integriert werden und so näher an die Produktion und an die Kunden heranrücken. "Ziel ist es, die Markteinführung neuer Produkte weiter zu verkürzen", so Maas-Brunner.

Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit will man den CO2-Fußabdruck der BASF bis 2020 im Vergleich zum Jahr 2018 um 25 Prozent reduzieren. Bis 2050 strebt man eine Netto-Null bei den Klimagas-Emissionen an. In einem Programm zur Kreislaufwirtschaft will man spätestens 2025 jährlich rund 250.000 Tonnen recycelte Rohstoffe verarbeiten. Das sind ehrgeizige Ziele, weil Chemie sehr viel Energie benötigt. Heute kommt die Energie überwiegend aus fossilen Energieträgern. Die Einsparpotenziale in der Produktion seien weitgehend ausgeschöpft, so die Managerin. "Wir stoßen hier an technische Grenzen. Deshalb brauchen wir völlig neue Technologien", sagt sie.

Ein Beispiel dafür sei die Methanpyrolyse mit deren Hilfe es möglich sei, CO2-frei Methan in Kohlenstoff und Wasserstoff zu trennen. Eine solche Testanlage läuft in Ludwigshafen mittlerweile im Versuchsbetrieb. Die industrielle Anwendung einer solchen Anlage, in der es bis zu 1400 Grad Celsius heiß wird, soll noch vor 2030 erfolgen.

Im Bereich der Elektromobilität ist die BASF seit vielen Jahren in der Entwicklung von Batteriematerialien engagiert. Das soll dem Chemieriesen auch andere Geschäftsvorteile bringen. So werde der Chemikaliengehalt pro Auto um das 2,5fache ansteigen. Bedingt sei das zum Beispiel durch mehr Leichtbaukomponenten im Auto, vor allem aber auch durch die eingesetzten Batteriematerialien. Wie wichtig dieser Bereich für die BASF ist, zeigt die Tatsache, dass 20 Prozent des Gruppenumsatzes mit der Automobilindustrie verbunden sind. Auch die Landwirtschaft steht bei der BASF-Forschung im Fokus. Immer mehr Menschen müssen mit Nahrung versorgt werden. Bekannt ist die BASF dabei durch die Erfindung der Ammoniaksynthese mittels des Haber-Bosch-Verfahrens im 19. Jahrhundert, womit es möglich wurde, preisgünstigen Dünger herzustellen.