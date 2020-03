Von Matthias Kros

Ludwigshafen. In der Corona-Krise weitet die Ludwigshafener BASF ihre kostenlose Lieferung von Hand-Desinfektionsmitteln auf weitere Bereiche des regionalen Gesundheitswesens aus. Nachdem zunächst Universitätskliniken und Krankenhäuser beliefert worden seien, würden seit Donnerstag auch Arztpraxen bedacht, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag. Bevorzugt würden vorerst hausärztlich tätige Mediziner mit lokaler Notfallversorgungsfunktion in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Eigentlich stellt BASF solche Desinfektionsmittel gar nicht her, erhielt aber eine Ausnahmegenehmigung vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium. Im Ludwigshafener Stammwerk wurde daraufhin ein Abfüllbetrieb entsprechend umgerüstet. Hier kann die BASF derzeit bis zu 35.000 Liter des Stoffs pro Woche produzieren. Ein Krankenhaus braucht nach Angaben des Chemiekonzerns durchschnittlich etwa 30 Liter Hand-Desinfektionsmittel pro Tag.

"Das Interesse ist riesig und zeigt, dass es richtig war, schnell und unbürokratisch zu helfen. Ich bin stolz auf das ganze Team, das die Aktion in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt hat", sagte Michael Heinz, Mitglied des Vorstands der BASF SE und Standortleiter Ludwigshafen. Bislang hätten sich weit über 1000 Kliniken, Praxen und weitere Institutionen aus ganz Deutschland bei der BASF gemeldet. "Mit der begrenzten Eigenproduktion tun wir, was uns möglich ist", sagte Heinz. "Wir werden allerdings nicht damit beginnen, aggressiv Rohstoffe am Markt zuzukaufen. Dies würde die allgemeine Lage derer verschlechtern, die Desinfektionsmittel im Großmaßstab herstellen".

Der Unternehmenssprecher betonte, dass das Desinfektionsmittel kostenlos zur Verfügung gestellt werde und man auch den geldwerten Vorteil versteuere. Die BASF-Fahrbereitschaft liefere das Desinfektionsmittel nach vorheriger Anmeldung direkt in die Praxis. Anfragen sollten bitte ausschließlich an die E-Mail-Adresse standortaktuell@basf.com gerichtet werden.

Und wie trifft die Corona-Krise die BASF selbst? Unternehmensleitung und Betriebsrat hätten vorsorglich zwei Rahmenbetriebsvereinbarungen für den Einsatz von Kurzarbeit getroffen, sagte der Sprecher. Einzelne Anlagen wurden offenbar bereits gedrosselt. Da ein starker Nachfragerückgang nicht auszuschließen sei, habe die BASF SE die formalen Voraussetzungen geschaffen, "um am Standort Ludwigshafen einem starken Nachfragerückgang bei Bedarf personalpolitisch begegnen zu können". Der Sprecher betonte aber, dass es aktuell noch keine Kurzarbeit in Ludwigshafen gebe. "Viele Produkte der BASF sind für die Gesundheitsvorsorge und die Grundversorgung der Bevölkerung wichtig", erklärte der Sprecher. "Dementsprechend sehen wir dort bis auf Weiteres eine gute Nachfrage".

Sollte es zu starken Auftragsrückgängen kommen, werde zunächst die Situation auf Ebene einer einzelnen Einheit analysiert und mit den Arbeitnehmervertretern besprochen. Um Kurzarbeit zu vermeiden, werde dann unter anderem geprüft, ob Mitarbeiter Arbeitszeitguthaben abbauen oder Urlaubstage nehmen können. Auch alternative Möglichkeiten würden in Betracht gezogen, etwa der BASF-interne Einsatz von Mitarbeitern an anderen Arbeitsstellen.