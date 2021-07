Von Barbara Klauß

Heidelberg. Die Corona-Pandemie hat die weltweiten Lieferketten gehörig durcheinander gebracht: Riesige Staus von Containerschiffen in China verzögern den globalen Transport und stören den Warenfluss aus und nach Asien. Rohstoffe wie Holz oder Stahl sind derzeit äußerst knapp – und dadurch teuer. Und der Fahrzeugbranche machen seit Monaten Lieferengpässe von wichtigen elektronischen Bauteilen zu schaffen. Die Ursachen für diese Verwerfungen und das Chaos der globalen Warenströme sind vielfältig. Was aber bedeuten sie für die Firmen hier bei uns?

Heidelberger Druckmaschinen

Wie auf andere weltweit agierende Unternehmen hat die Störung im Containerschiffverkehr in Asien auch Auswirkungen auf das Geschäft von Heidelberger Druckmaschinen. "Unsere Produktionsstruktur zum Beispiel vor Ort in China für die dortigen Kunden hilft uns jedoch", erklärt ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. Der Druckmaschinenbauer bedient seinen wichtigsten Markt in China zunehmend direkt von dort aus.

Im Moment entstünden Verzögerungen zum Beispiel bei Lieferungen aus China ins Ausland – sowohl nach West als auch nach Ost, so der Unternehmenssprecher. "Das wirkt sich vor allem auf die Transportzeiten und Frachtkosten aus." Das größte Problem für Transporte aus Europa nach Übersee stellt seiner Einschätzung nach die Verfügbarkeit von Leer-Containern im Inland sowie die Slotbuchungen auf den Containerschiffen dar. "Dies kann zu einem hoffentlich nur temporären Stau beim Abfluss der Waren aus den Produktionswerken führen", so der Sprecher. Punktuell könne es zu Verschiebungen bei der Auslieferung von Maschinen kommen.

Den Effekt durch die immens gestiegenen Preise für Container hält der Sprecher aus heutiger Sicht für überschaubar. "Ein Großteil der Kunden trägt die Frachtkosten selbst." Das Unternehmen habe zwar Preissteigerungen eingeplant – "aber wie eigentlich alle Experten nicht in diesen Dimensionen", fügt er hinzu. Anschließende Steigerungen könnten nur bedingt und anteilig an die Kunden weiter gegeben werden. Heideldruck sei jedoch gut auf diese Situation vorbereitet und halte unverändert an den zuversichtlichen Jahreszielen fest.

Auch der Rohstoffmangel, ausgelöst unter anderem durch eine steigende Nachfrage in den USA und China, und die dadurch deutlich steigenden Preise, treffen Heidelberger Druckmaschinen ebenso wie "eigentlich alle produzierenden Unternehmen", wie der Sprecher erklärt: "zum Beispiel im Bereich von Roheisen, Blech, und Kunststoffen".

Hintergrund Handwerk leidet unter Preisexplosion: Betrieben fehlt das Material Handwerker in der Region haben es aktuell schwer, ihre Aufträge abzuarbeiten: Ihnen fehle der Rohstoff, wie die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald kürzlich mitgeteilt hat. Immer öfter erreichten Hilferufe die Kammer. "Schon seit Jahresbeginn spüren unsere [+] Lesen Sie mehr Handwerk leidet unter Preisexplosion: Betrieben fehlt das Material Handwerker in der Region haben es aktuell schwer, ihre Aufträge abzuarbeiten: Ihnen fehle der Rohstoff, wie die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald kürzlich mitgeteilt hat. Immer öfter erreichten Hilferufe die Kammer. "Schon seit Jahresbeginn spüren unsere Bau- und Ausbaubetriebe extremen Preisdruck und Lieferprobleme. Lieferanten verlangen teilweise Tages- oder Wochenpreise, was eine solide Kalkulation kaum möglich macht und auch auf Kundenseite nicht akzeptiert wird", erklärte Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer. "Mittlerweile kommt es immer häufiger zu Verzögerungen bei laufenden Projekten oder sogar zu Auftragsstornierungen." Einige Betriebe hätte wegen des Materialmangels bereits Kurzarbeit anmelden müssen. "Eine absurde Situation angesichts voller Auftragsbücher", so Hofmann. Als besonders gravierend empfinden die Handwerker einer Umfrage der Kammer zufolge die Engpässe bei Holz und Holzprodukten, zudem bei Metallen und Metallprodukten (etwa Alu, Stahl, Kupfer), bei Kunststoff (wie etwa Dämmmaterial, oder Bodenbeläge), bei chemischen Produkten (Farbe, Lacke und Putze) sowie bei elektrischen Bauteilen und Chips. Hofmann sieht bereits ernste betriebswirtschaftliche Konsequenzen bei den Handwerksbetrieben. Gleichzeitig aber werden seiner Ansicht nach auch politisch und gesellschaftlich wichtige Ziele blockiert. "Bezahlbares Bauen und Wohnen oder energetische Sanierung sind zwei wichtige Stichworte, die wegen des Materialmangels gefährdet sind", sagte er. Die Lage sei nicht nur für die am stärksten betroffenen Bau- und Ausbaugewerke dramatisch, sondern für die Wirtschaft insgesamt. "Denn genau diese Gewerke waren der Konjunkturstabilisator während der Pandemie. Sollte sich dieser Konjunkturanker lösen, dann dürften nicht nur die Bau- und Ausbaugewerke in schweres Wasser geraten, sondern ist der gesamte wirtschaftliche Aufholprozess im zweiten Halbjahr gefährdet." (kla)

Im Gegensatz zu manchem anderen Unternehmen kann Heidelberger Druckmaschinen bisher jedoch "trotz punktueller Versorgungsengpässe dank vorausschauender Beschaffung die Montagelinien ohne Unterbrechung fahren", so der Sprecher. Doch habe das Unternehmen, um die überproportional stark ansteigenden Material-, Logistik- und anderen Beschaffungskosten abzufedern, die Preise für sein Maschinengeschäft ab sofort entsprechend erhöht. "Wir haben zum Glück sehr gute und etablierte Beziehungen zu unseren Kunden, die bislang für diese Maßnahmen Verständnis zeigen."

HeidelbergCement

Auch HeidelbergCement bekommt die Störungen im Schiffverkehr zu spüren. Da es derzeit zu viele Waren für zu wenige Schiffe gibt, verlängern sich die Transportzeiten. Den Baustoffkonzern betrifft das einem Sprecher zufolge bei Schüttgütern wie Hüttensand oder Gips. Die deutlich verlängerten Transportzeiten hätten vor allem Einfluss auf die Verfügbarkeit von Ersatzteilen wie beispielsweise Feuerfeststeine für die kommenden Winterreparaturen, erklärt er. Bisher sei es deshalb aber nicht zu Produktionsstopps gekommen. Auch seien auf absehbare Zeit keine größeren Auswirkungen auf das Geschäft des Konzerns zu erwarten, so der Sprecher. "Wir verfolgen die Situation aber eng."

Allerdings seien die Preise für Schüttgüter wie Hüttensand oder auch Feuerfestmaterial bereits heute stark gestiegen, fügt er hinzu. Eine weitere Steigerung sei nicht ausgeschlossen. "Die Folgen sind derzeit überschaubar."

Der Rohstoffmangel macht sich dem Sprecher zufolge beim Baustoffkonzern, neben höheren Kosten, vor allem dadurch bemerkbar, dass Baustellen nicht anfangen könnten oder stockten – weil Kunststoffrohre, Baustahlmatten beziehungsweise Baustahlarmierung oder Isoliermaterial fehlten.

Daimler

Der Auto- und Lastwagenbauer etwa hat wegen des Chipmangels seine Absatz-Prognose fürs Gesamtjahr 2021 gesenkt und rechnet nun damit, in diesem Jahr etwa so viele Autos der Marke Mercedes-Benz zu verkaufen wie im vergangenen, aber eben nicht mehr. Zudem steht wegen des Chipmangels nach Unternehmensangaben unter anderem die Produktion im Daimler-Werk in Sindelfingen still. Wer einen neuen Mercedes will, muss also unter Umständen mit langen Lieferzeiten rechnen. Denn angesichts der knappen Ressourcen haben Luxusautos, also etwa S-Klasse und elektrische S-Klasse EQS, l, grade Vorrang und werden bevorzugt mit Chips bestückt. Daimler-Chef Ola Källenius erklärt, man arbeite daran, die Situation zu verbessern – auch zusammen mit den Lieferanten weltweit.