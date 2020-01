Von Matthias Kros

Ladenburg. Die Finanzierung des börsennotierten Biotechnologieunternehmens Heidelberg Pharma AG (früher: Wilex) mit Sitz in Ladenburg ist bis Mitte 2021 gesichert. Das teilte das auf die Entwicklung neuer Krebstherapien spezialisierte Unternehmen am Mittwoch mit.

Die Hauptaktionärin, die dievini Hopp Biotech Holding (Walldorf), habe eine Finanzierungszusage in Höhe von weiteren 15 Millionen Euro gegeben. In der dievini Holding hat der SAP-Mitgründer und Mäzen Dietmar Hopp seine Biotechnologie-Beteiligungen gebündelt, derzeit sind es elf verschiedene Unternehmen. Die konkrete Ausgestaltung der Finanzierung würde durch die Gremien der Heidelberg Pharma AG gemeinsam mit dievini zu einem späteren Zeitpunkt abgestimmt, hieß es weiter.

Die Heidelberg Pharma AG arbeitet daran, einen nach eigenen Angaben "völlig neuen Behandlungsansatz für die Krebstherapie zu entwickeln". Wie die meisten Biotechnologieunternehmen auch machen die Ladenburger momentan noch vergleichsweise geringe Umsätze und fahren deshalb hohe Verluste ein.

Heidelberg Pharma ist deshalb auf Finanzspritzen ihrer Anteilseigner angewiesen, die wiederum auf den Durchbruch eines der Wirkstoffe hoffen, an denen geforscht wird. Den jüngsten Angaben zufolge werden etwa 70 Mitarbeiter beschäftigt.

Gegründet wurde das Unternehmen im September 1997 als Wilex Biotechnology GmbH mit Sitz in München von einem Team aus Ärzten und Krebsforschern der Technischen Universität München. Im Jahr 2000 wandelte sich die GmbH in die Wilex AG um und übernahm 2011 die Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma GmbH in Ladenburg.

2014 wurde ein umfassendes Restrukturierungs- und Kosteneinsparungsprogramm durchgeführt, das zur Einstellung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten am Standort München führte. Die Hauptversammlung im Juli 2017 beschloss die Sitzverlegung der Wilex AG von München nach Ladenburg und schließlich eine Umfirmierung in Heidelberg Pharma AG.