Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Corona-Pandemie zeigt einmal mehr, wie wichtig eine flächendeckende digitale Infrastruktur ist. Denn ein langsames Internet macht das Homeoffice für manche Mitarbeiter zur echten Herausforderung. Zwar betonen die Betreiber, dass alle Netze mit der zusätzlichen Belastung durch die virtuelle Zusammenarbeit etwa in Videokonferenzen gut zurechtkommen. Aber das gilt natürlich nur für die Regionen, in denen ein schneller Internetanschluss auch tatsächlich verfügbar ist. Wer noch auf eine Breitband-Versorgung wartet, kann oft nur schwerlich von Zuhause im Firmennetzwerk arbeiten.

Hanno Kube, Professor an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg. Foto: zg

Und ein verbrieftes Recht auf schnelles Internet gibt es in Deutschland gegenwärtig nicht: "Die Bundesregierung hat nur eine unverbindliche Selbstverpflichtung abgegeben, ein solches Recht bis 2025 zu schaffen", sagt Hanno Kube, Professor an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg. Ein einklagbarer Anspruch gegen den Staat ergebe sich aus dieser Selbstverpflichtung nicht: "Weder im einfachen Recht noch im Grundgesetz", so Kube mit Blick auf den 71. Geburtstag des Grundgesetzes am Samstag. Der Bundesgerichtshof habe lediglich in verschiedenen Urteilen entschieden, dass ein Anspruch auf Schadensersatz gegen den Provider bestehen kann, wenn ein Anschluss ausfällt.

Rechtsansprüche auf bestimmte Leistungen seien auch nicht typisch für das Grundgesetz, erläutert der Professor. "Das Grundgesetz enthält in erster Linie Abwehrrechte der Bürger gegen den Staat." Nur ausnahmsweise gewähre das Grundgesetz Leistungsrechte. Dies gelte insbesondere für das verfassungsrechtliche Sozialstaatsprinzip (Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz), führt Kube weiter aus. Das hiernach garantierte Existenzminimum sehe unter anderem die Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen und kulturellen Angeboten vor. Doch richte sich der Anspruch immer nur auf Geld. Ein Recht auf schnelles Internet ließe sich unter diese Sicherstellung des existenziellen Mindestbedarfs nicht fassen. Aus Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes, der unter anderem die Meinungs- und Informationsfreiheit garantiert, lasse sich zwar eine grundsätzliche Verpflichtung des Staates zum Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur herleiten, also auch von Zugängen zum Internet. Dabei gehe es aber nur um eine "angemessene Versorgung" der Allgemeinheit, nicht um deren genaue Ausgestaltung und insbesondere nicht um konkrete Ansprüche.

So gebe es gegenwärtig kein konkretes Recht auf schnelles Internet. "Ich halte solche Leistungsrechte auch für problematisch, da diese die öffentlichen Haushalte belasten und das Geld immer nur einmal ausgegeben werden kann", so Kube. Und die staatlichen Aufgaben seien ja sehr vielfältig. Deshalb sei die Politik bei gesetzlichen Rechtsansprüchen in der Praxis zu Recht zurückhaltend. Eine Ausnahme sei beispielsweise der mittlerweile garantierte Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz.

Im Fall des schnellen Internet könne ein Rechtsanspruch letztlich sogar kontraproduktiv wirken, meint der Professor. "Denn die private Wirtschaft könnte dadurch in ihrem Bestreben gebremst werden, die Netze selbst auszubauen." Schließlich dürfte sie wegen des Rechtsanspruchs hoffen, dass der Staat alles zahlt. In anderen Ländern habe man mit mehr privatem Engagement gute Erfahrungen gemacht.