Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Der Internationale Währungsfonds (IWF), der Wächter über die Währungs- und Finanzstabilität in der Welt, warnt vor einer beispiellosen globalen Rezession. "Diese Krise ist wie keine zuvor", lautet sein Befund zu den Folgen der Coronavirus-Pandemie, den er am Dienstag kurz vor seiner Frühjahrstagung in Washington vorlegte. Die weltweite Infektionswelle zwang den Fonds zur schärfsten Revision seiner Wachstumsschätzungen, die er je in seiner Geschichte hatte vornehmen müssen. "Sehr wahrscheinlich wird die Weltwirtschaft dieses Jahr die schlimmste Rezession seit der Großen Depression erleben, die auch das in den Schatten stellt, was wir während der Finanzkrise vor gut einem Jahrzehnt gesehen haben". Die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts mit der damit verbundenen Massenarbeitslosigkeit gilt gemeinhin auch als Wegbereiterin für die Machtergreifung des Nationalsozialismus in Deutschland. Wichtige Fakten zu den Befunden des IWF:

Deutschland im Tiefflug: Die IWF-Prognosen zu den Auswirkungen der Coronavirus-Krise sind düster. Für Deutschland liegen sie noch unter denen, die gerade erst der Sachverständigenrat – minus 2,8 Prozent – und die führenden Wirtschaftsinstitute – minus 4,2 Prozent – getroffen hatten. Der Währungsfonds geht dagegen von einem Einbruch der deutschen Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr von sieben Prozent aus. Dabei verweist er darauf, dass es noch viel schlechter kommen kann, sofern die Pandemie nicht relativ rasch bewältigt wird. Immerhin: Nach dem Basisszenario des Fonds könnte es schon im kommenden Jahr zu einem kräftigen Aufholprozess mit einem Wachstum von 5,2 Prozent kommen.

Auch weltweit Einbrüche: Was die Krise für die Handels-Nation Deutschland dramatisch macht: Auch überall sonst in der Welt geht es dramatisch abwärts. Insgesamt wird die globale Wirtschaft erstmals seit vielen Jahrzehnten mit drei Prozent Minus in den Rückwärtsgang fallen. Dabei rechnen die IWF-Experten für die Länder der Eurozone, die als Partner für die hiesige Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind, mit einer Schrumpfung um 7,5 Prozent in diesem Jahr min einen noch größeren Rückgang als in Deutschland – darunter die großen Mitgliedsländer Frankreich, Spanien und Italien mit Einbußen von zwischen sieben und gut neun Prozent.

Auch die weltweit größte Volkswirtschaft, die USA, ein Großabnehmer deutscher Ausfuhren, wird mit einem Einbruch von knapp sechs Prozent deutlich Federn lassen. China, Deutschland größter überseeischer Handelspartner, legt ebenso eine Vollbremsung hin, schrammt aber mit einem kleinen Zuwachs von 1,2 Prozent immerhin knapp an einem Minus vorbei. Erst 2022 könnte es, so der Fonds, weltweit mit einem Plus von 5,8 Prozent wieder aufwärtsgehen. Allerdings warnen die Währungshüter selber: "Die globale Wachstumsprognose ist von einer extremen Unsicherheit umgeben.” Es gebe so viele Fragezeichen und Risiken, dass im Grunde kaum etwas genau vorhersehbar sei.

Alternativszenarien: Wie die meisten anderen Experten geht auch der IWF von einem sogenannten V-Verlauf der Krise aus, also einem scharfen Einbruch mit einer folgenden steilen Aufwärtsbewegung. Sicher ist sich der Fonds dessen nicht. In drei Alternativszenarien rechnet er daher durch, was bei einer folgenden zweiten Infektions-Welle, einer länger laufenden aktuellen Verbreitungsphase und bei einer Kombination dieser beiden Möglichkeiten geschehen würde. Dann, so das Ergebnis, könnte der Wirtschaftseinbruch in der Welt noch drei bis knapp acht Prozentpunkte tiefer gehen. Ansonsten sind es vor allem zwei große Risiken, vor denen der IWF warnt: eine Staatsschuldenkrise wegen all der notwendigen Ausgabenprogramme zur Krisen-Bewältigung und eine Finanzkrise. Für eine solche Finanzkrise aber, so sagt ein Regierungsvertreter in Berlin, gebe es aber noch keine Anzeichen.

Schuldenerleichterungen: Massiv betroffen und relativ hilflos der Krise ausgeliefert sind die ärmsten Länder dieser Welt. 25 von ihnen hat der IWF Erleichterungen bei Schuldenzahlungen schon zugesagt. Zusammen mit den reicheren G7- und G20-Staaten soll noch mehr getan werden. Denn diese Länder haben kaum das Geld, um sich eigenständig gegen die Folgen der Corona-Pandemie zu stemmen. Sie sollen daher einen Aufschub bei Zinszahlungen und Tilgungen erhalten. Es geht um Erleichterungen von rund 14 Milliarden Dollar. Darüber hinaus im Gespräch ist ein Schuldenerlass für die Ärmsten der Armen. Auch soll der IWF, der für seine Mitgliedsländer Hilfsinstrumente von zusammen gut einer Billion Dollar zur Verfügung hat, die Möglichkeit erhalten, diesen Ländern großzügig mit Krediten zu helfen, etwa über einen Notfallfonds.

Appell zur Kooperation: "Multilaterale Kooperation wird eine Schlüsselrolle spielen", appelliert der IWF an die Weltgemeinschaft. Am dringendste sei, dass die Länder sich gegenseitig im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus helfen. Nötig sei das aber auch bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Pandemie-Folgen. Dabei seien die reicheren Länder ganz besonders gefordert. Sichergestellt werden müsse daneben, dass Therapien und Impfstoffe, wenn sie denn zur Verfügung stehen, weltweit überall zugänglich sind.