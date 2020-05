Von Matthias Kros

Stuttgart/Wiesloch. Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg wird erst im kommenden Jahr entscheiden, wo der geplante Innovationspark Künstliche Intelligenz (KI) entstehen soll. Das sagte am Dienstag ein Sprecher der Behörde in Stuttgart. Damit wird sich auch die Heidelberger Druckmaschinen AG noch eine Weile gedulden müssen. Das Unternehmen hatte am Montag den Innovationspark des Landes als künftige Nutzung der frei werdenden Industrieflächen in Wiesloch ins Spiel gebracht.

Denn mit der laufenden Restrukturierung, die noch einmal rund 1000 der 5000 Arbeitsplätze im Stammwerk kosten wird, stellt Heideldruck auch die Produktion kompletter Baureihen ein. Das schaffe viel Platz, hatte Finanzchef Marcus Wassenberg am Montag gesagt, den man sich als Standort für den Innovationspark vorstellen könne. Dafür spreche auch die räumliche Nähe zum Softwarekonzern SAP, für den das Thema Künstliche Intelligenz ebenfalls an Bedeutung gewinnt. Man sei mit der Bewerbung aber noch ganz am Anfang, sagte Wassenberg.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hatte für den Innovationspark Anfang des Jahres eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Angedacht ist ein teilweise mit EU-Mitteln finanziertes Zentrum mit Startups und Forschungseinrichtungen. Es gebe bereits jetzt ein reges Interesse von Firmen an der Idee, sagte der Ministeriumssprecher. Die Standortwahl sei aber noch völlig offen. Zunächst müsse das Ergebnis der Machbarkeitsstudie abgewartet werden, dass bis Ende des Jahres erwartet werde. Darin würden auch mögliche Standorte geprüft.

In dem Innovationspark sollen Unternehmen KI-basierte Produkte und Dienstleistungen optimal und in hohem Tempo entwickeln, testen und an den Markt bringen. Für die Machbarkeitsstudie hatte das Land 500.000 Euro bereitgestellt.