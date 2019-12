Von Barbara Klauß

Mannheim. Globalisierung, Digitalisierung, Klimawandel – bietet unsere Soziale Marktwirtschaft angesichts dieser Herausforderungen noch den richtigen Rahmen, um unseren Wohlstand zu sichern? Kann die Idee der freien Wirtschaft einerseits und der sozialen Absicherung andererseits noch funktionieren?

Ja, erklärt Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar – und hält beim Jahresschlussempfang der Kammer im Mannheimer Rosengarten ein Plädoyer für die Soziale Marktwirtschaft, dank der sich Deutschland zu einer der stärksten Volkswirtschaften der Welt entwickelt habe. „Das Erfolgsmodell taugt auch für die Herausforderungen der Zukunft – wenn es permanent reformiert, aber nicht überdehnt wird“, sagt Schnabel.

An die 650 Gäste aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik gewandt spricht sich der IHK-Präsident für mehr unternehmerische Freiheit und gegen „Steuern und Dirigismus mit bürokratischen Vorgaben“ aus. Der Staat dürfe Unternehmer, die gesellschaftliche Verantwortung tragen, nicht „gängeln oder mit unzumutbaren Lasten überziehen“.

Auch wendet er sich gegen eine stärkere Verschuldung des Staates: „Ist denn vergessen, dass die letzte Wirtschaftskrise in einer US-Immobilienkrise und einer Schuldenkrise Europäischer Staaten ihren Anfang nahm?“, fragt er. Unter dem Strich „wäre es für unsere Wirtschaft besser, auf ,schuldenbasiertes Gas geben‘ zu verzichten und für unsere Unternehmen einfach die Bremsen zu lösen“.

Herausforderungen, auf die es zu reagieren gilt, gibt es aus Sicht des IHK-Präsidenten ohnehin genug: Neben Digitalisierung, Globalisierung und Klimawandel auch Handelskriege und Brexit. Und natürlich der Verkehr – das „drängendste Problem unserer regionalen Wirtschaft“, wie Schnabel sagt. Belastet würden Unternehmen, Pendler und Kunden insbesondere durch die „schlimme Situation bei den Rheinquerungen und den Hochstraßen“.

Dem will die Kammer nicht tatenlos zusehen. In dieser Woche erst haben sich die Industrie- und Handelskammern in der Region (Pfalz, Rhein-Neckar, Darmstadt Rhein Main Neckar und Rheinhessen) zusammengetan, um als „IHK Metropolregion Rhein-Neckar“ gemeinsame Positionen zur Verkehrsinfrastruktur zu vertreten – und mehr Gehör zu finden. Außerdem schließen die Kammern gerade einen Mobilitätspakt mit dem Verband Metropolregion Rhein-Neckar, den Städten Ludwigshafen und Mannheim, der BASF sowie ÖPNV-Vertretern.

Mit Blick auf die Digitalisierung fordert Schnabel die Politik auf, „endlich zeitgemäße Rahmenbedingungen“ zu schaffen, Schulen, Berufs- und Hochschulen besser auszustatten und dafür zu sorgen, „dass in den Grundschulen verstärkt eine altersgerechte Hinführung in die Welt der digitalen Prozesse stattfindet“.

Bei der Erreichung ökologischer Ziele mahnt der IHK-Präsident „wirtschaftliche Vernunft“ an. Viele Unternehmer und Beschäftigte beobachteten die öffentliche Klima-Debatte mit großer Skepsis – „wegen befürchteter Rückwirkungen auf Einkommen und Beschäftigung.“

Zur Lösung all dieser „erheblichen Herausforderungen“ wünscht sich Schnabel, dass Empörung über „Klimanotstand“, über „Mobilitätsnotstand“ und über einen womöglich aufziehenden „Wirtschaftsnotstand“ nicht den Dialog verhinderten. Er plädiert dafür, Ziele nicht einzeln zu betrachten. Vielmehr müsse man versuchen, eine Balance zu suchen zwischen Ökologie und Ökonomie, zwischen Sozialem und Mobilität.