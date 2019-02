Britischer Humor: Firmen in Deutschland und in Großbritannien können über die chaotischen Brexit-Verhandlungen wenig lachen. Foto: dpa

Von Harald Berlinghof

Mannheim. Harter Brexit, weicher Brexit oder vielleicht sogar überhaupt kein Brexit, wenn es zu einem zweiten Referendum kommen würde und sich die Briten für den Verbleib in der EU stimmen würden. Auch nach der neuesten Entwicklung im britischen Parlament bleibt die Situation unübersichtlich und schwer vorhersagbar. "Das ist für die Firmen natürlich eine schwierige Planungssituation", betont Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. "Und natürlich ist es auch eine schwierige Beratungssituation für uns", wie Bernhard Schuster ergänzt, der bei der IHK Rhein-Neckar für Fragen der Mitgliedsunternehmen rund um den Austritt Großbritanniens zuständig ist.

Der Beratungsbedarf vor allem bei kleineren und mittleren Unternehmen steigt, je näher der Brexit kommt. Stand heute wird Großbritannien in 58 Tagen wirtschaftlich betrachtet ein Drittland sein wie etwa die USA oder China. Das wird die exportorientierte Region Rhein-Neckar, bei der von zehn Euro mehr als sechs mit dem Auslandsgeschäft verdient werden, besonders treffen. Schließlich gehört Großbritannien auch zu den wichtigsten Handelspartner Deutschlands.

Das Handelsvolumen zwischen Großbritannien und Deutschland betrug im Jahr 2017 mehr als 212 Milliarden Euro. Etwa 750.000 Arbeitsplätze hängen in Deutschland vom Handel mit Großbritannien ab. Im Verlauf der Brexit-Diskussion hat der Handel mit Großbritannien bereits spürbar abgenommen. Vor dem Brexit-Votum war Großbritannien Deutschlands drittgrößter Absatzmarkt, danach lag die Insel nur noch auf Rang fünf.

"Wir empfehlen unseren Mitgliedsunternehmen, mit dem schlimmsten aller Fälle zu rechnen und sich auf einen harten Brexit ohne Vertrag vorzubereiten", erklärt Schnabel weiter. "Ich sehe jetzt eigentlich wenig, was sich mit den neuesten Entwicklungen verändert hat. Die Briten wollen neu verhandeln, die EU nicht. Wir sehen daher gegenwärtig keinen Anlass, unsere Beratungsstrategie zu ändern. Im Gegenteil, die Zeit drängt immer mehr", so Schuster.

Warenlieferungen an britische Kunden benötigen ab dem 30. März also voraussichtlich Ausfuhranmeldungen bei uns und Einfuhranmeldungen auf der Insel. Es könnte zu Lieferengpässen kommen. Vor allem Kunden, die auf Just-in-time-Lieferungen angewiesen sind, könnte das treffen. Die Verbindung durch den Eurotunnel und per Fähre zwischen Calais und Dover stellen ein wichtiges Nadelöhr für den Warenaustausch dar. Wenn es dort zu Verzögerungen und Wartezeiten kommt, weil Zollkontrollen wieder eingeführt werden, behindert das den Warenfluss erheblich. Es gebe auch bereits Reaktionen von Unternehmen auf dieses Szenario, indem man zusätzliche Warenlager auf der Insel anlegt. "Da kommt ein ganz erheblicher Zusatzaufwand auf die Firmen zu.

In einer Studie des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) wurden dazu 200 Millionen Euro Zusatzkosten für geschätzte 14,6 Millionen zusätzlicher Warenanmeldungen für die deutsche Wirtschaft ermittelt", so Schuster. Hinzu kommen noch einmal Kosten in Höhe von rund 300 Millionen Euro für Ursprungsnachweise der gehandelten Waren. Die Befragung stammt zwar von Anfang 2018, sollte allerdings auch auf die gegenwärtige Situation anwendbar sein. Durchgeführt wurde sie vom DIHK in Zusammenarbeit mit 79 Industrie- und Handelskammern in Deutschland, darunter auch die IHK Rhein-Neckar. 2100 Unternehmen haben sich an der Umfrage beteiligt. Dabei war ablesbar, dass die Befürchtungen um die wirtschaftliche Entwicklung in den Unternehmen groß ist.

Als weitreichendste Maßnahme planen immerhin acht Prozent der im EU-Markt ansässigen Firmen eine Verlagerung ihrer Investitionen aus Großbritannien in andere EU-Länder. Am stärksten betroffen von einem Brexit wären Unternehmen, die bislang nur im EU-Binnenmarkt Handel getrieben haben und daher mit Zoll-Maßnahmen nicht vertraut sind.

Info: Firmen können sich auf der Internet-Seite der IHK Rhein Neckar (www.rhein-neckar.ihk24.de/brexit) oder bei Bernhard Schuster 0621-1709227 zum Thema Brexit informieren.