Mannheim. (dbe) Seit Wochen senken die großen Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland ihre Prognosen, nun ist der Pessimismus auch bei den Firmen in der Region angekommen. Wie die IHK Rhein-Neckar am Donnerstag mitteilte, sind die Betriebe in der Region mit Blick in die Zukunft zurückhaltend. "Sie warten ab, wie sich insbesondere die Auslandsmärkte entwickeln", sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Axel Nitschke. Die Interessensvertretung der Wirtschaft hat für die aktuelle Konjunkturumfrage 568 Firmen in der Region befragt. Insgesamt schätzen die Firmen ihre Lage etwas schlechter ein als im vergangenen Jahr.

Laut IHK befindet sich die regionale Wirtschaft trotz der skeptischen Zukunftsaussichten "nach wie vor auf einem hohen Niveau". Fast die Hälfte der Unternehmen würden von einer guten Geschäftslage berichten. "Die Unternehmen planen immer noch mit leichten Zuwächsen bei den Investitionen und bei der Beschäftigung. Damit dürften sie dazu beitragen, die Binnennachfrage zu stabilisieren", so Nitschke.

Besonders die Industrieunternehmen beurteilen ihre Lage laut IHK deutlich zurückhaltender als noch im Herbst. Zu Jahresbeginn schätzt etwas mehr als die Hälfte der Betriebe ihre Situation als gut ein, im Herbst waren es noch 67 Prozent. "Die Unsicherheiten auf den internationalen Märkten wirken sich aktuell vor allem auf die Industrie aus", so Nitschke. Es werde weniger umgesetzt als noch im Herbst und die Auftragseingänge aus dem In- und aus dem Ausland würden die Unternehmen skeptisch nach vorne blicken lassen.

Im verarbeitenden Gewerbe gehen 30 Prozent der Unternehmen von besseren, 56 Prozent von gleichbleibenden und 14 Prozent von schlechteren Geschäften im laufenden Jahr aus.

Auch die Exporterwartungen der Industrieunternehmen sinken zu Jahresbeginn "spürbar". Nitschke sieht dafür zwei Gründe: "Das für chinesische Verhältnisse niedrige Wirtschaftswachstum von 6,6 Prozent und der angekündigte Brexit des wichtigen Handelspartners Großbritannien." Dafür legten die Exporte nach Nordamerika wieder zu - trotz der politischen Spannungen zwischen der EU und der Trump-Regierung. "Die konjunkturelle Situation in den Vereinigten Staaten ist aktuell gut und Produkte aus unserer Region werden dort wieder verstärkt nachgefragt", so Nitschke.

Trotz der leichten Abkühlung in der Region wollen die Firmen weiterhin eher Personal einstellen als abbauen. Der Fachkräftemangel bleibe daher weiterhin das größte Problem, so Nitschke.