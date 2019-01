Von Harald Berlinghof

Heidelberg. Sie fühlen sich übergangen und schlecht behandelt. Das trifft sowohl für die Betriebsräte des Heidelberger Turboladerherstellers ihi-csi GmbH zu wie auch auf weite Teile der Belegschaft. Im Oktober, so der Gewerkschaftssekretär der IG Metall Türker Baloglu, habe der Geschäftsführer des Unternehmens Bernd Bahlke angekündigt, dass der Verwaltungs- und Administrationsbereich, der auch den Vertrieb und die IT-Abteilung umfasst, zum 1. Juli ins thüringische Ichtershausen verlagert werden soll. In Ichtershausen besitzt das Unternehmen eine hochmoderne Produktionsfabrik für Turbolader mit knapp 500 Beschäftigten. In Norditalien hat die Firma einen weiteren Produktionsstandort mit rund 400 Mitarbeitern und in Heidelberg beschäftigt die Firma etwa 260 Mitarbeiter, davon 100 in der Administration und 160 in der Entwicklung bis zum Prototypenbau.

Betroffen von der Verlagerung sollen aber, soweit bislang bekannt, nur die Mitarbeiter der Administration sein. Laut IG Metall hat der Geschäftsführer zugesagt, dass niemand entlassen werden soll. Vielmehr könne jeder der betroffenen Beschäftigten mit nach Thüringen kommen. Doch die Bereitschaft dazu scheint nicht sehr ausgeprägt. Laut einer Befragung der IG Metall, haben sich ganze acht Mitarbeiter vorstellen können, aus Heidelberg wegzugehen.

In den Jahren 2013 bis 2016 hatte sich die Firma nach Jahren der roten Zahlen wieder erholt. 2016 hatte das Unternehmen noch 8,7 Millionen Euro Überschuss erzielt. Aktuellere Zahlen sind gegenwärtig nicht zu bekommen. Auch der Geschäftsführer - ein Deutscher, der zwanzig Jahre in den USA gelebt hat - war am Donnerstag für die RNZ nicht zu sprechen. Er ist seit dem vergangenen Juli Geschäftsführer in Heidelberg, zuvor waren seit 2013 nur japanische Geschäftsführer an der Spitze des Unternehmens in Heidelberg zu finden. Grund ist die Tatsache, dass die Mutter ihi ein großer japanischer Mischkonzern ist. Auch heute hat Bahlke drei weitere japanische Geschäftsführer neben sich an der Unternehmensspitze.

Die Kommunikation mit den japanischen Geschäftsführern war immer schwierig, sagt Baloglu. Die kulturellen Unterschiede waren stets spürbar, hinzu kam die Sprachbarriere. Das strenge Hierarchiedenken der Japaner machte den Arbeitnehmervertretern zu schaffen. "Wir bekamen selten Antworten, immer nur ein Lächeln", so Baloglu. Als dann Bahlke kam, machte sich zunächst Aufbruchstimmung breit. Doch der Deutsche, so wurde es im Betriebsrat empfunden, wollte eine hemdsärmelige US-Mentalität im Unternehmen umsetzen. "So einfach geht das bei uns aber nicht", meinen die Betriebsräte.

Man vermutet gar, dass durch den Umzug ein Stellenabbau durchgesetzt werden soll. "Es ist zu hören, dass man dort im Administrationsbereich mit einem Drittel der bisherigen Mitarbeiterzahl arbeiten soll. Das kann nicht gut gehen. Wir brauchen keine Kosteneinsparungen, sondern zusätzliche Aufträge", meinen die Betriebsräte. Am 7. Januar habe der Geschäftsführer jetzt die Einigungsstelle angerufen, die bis Mitte Februar eine Entscheidung treffen soll.