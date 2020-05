Von Matthias Kros

Heidelberg. Händewaschen ist wegen der Corona-Pandemie das Gebot der Stunde, zerstört das Reinigungsmittel doch die Hülle des Virus. Seifenstücke, lange als altmodisch verschmäht, erfreuen sich deshalb wieder einer großen Nachfrage. Und für Nachschub in den Verkaufsregalen sorgen auch Betriebe aus der Region, wo mit Klar aus Heidelberg nicht nur Deutschlands älteste Seifenmanufaktur beheimatet ist, sondern mit dem Unilever-Werk in Mannheim auch eine der größten Seifenfabriken Europas.

Rund 800 Millionen Stück "Dove"-Seife werden hier hier jährlich produziert, berichtet das Branchenportal "Chemieproduktion-online". Neben dem Mannheimer Werk mit etwa 250 Mitarbeitern gibt es noch drei weitere Unilever-Seifenstandorte in den USA, Brasilien und Indonesien. Die Stücke sehen überall gleich aus, tragen denselben "Dove"-Schriftzug und das Markenzeichen, die Taube. Laut "Chemieproduktion-online" werden unterschiedliche Größen von 50 bis 135 Gramm gefertigt, in etwa einem Dutzend Duftvarianten. 160 verschiedene Endverpackungen gibt es für unterschiedliche Stückzahlen. In Mannheim ist übrigens auch das deutsche Distributionszentrum von Unilever, hinzu kommen das große Speiseeiswerk (Langnese) in Heppenheim und der Knorr-Standort in Heilbronn.

Doch zurück zur Seife: Bereits im Jahr 1840 eröffnete Philipp Klar als Seifensiedemeister in Heidelberg einen Handwerksbetrieb, seither bezeichnet sich Klar als älteste Seifenmanufaktur Deutschlands. Im April ist die Produktion allerdings ins benachbarte Plankstadt umgezogen. 15 Mitarbeiter fertigen hier "feste Seifenstücke, von Grund auf, bis zum handverpackten Endprodukt", erklärt Geschäftsführer Jan Heipcke. In Zeiten von Corona sei die Nachfrage danach gestiegen. "Vielen Kunden ist es wichtig ein Produkt aus regionaler Herstellung zu erhalten, bei dem man sich auf die Inhaltsstoffe verlassen kann", so der Geschäftsführer. Weil Seife in diesen Tagen manchmal ausverkauft ist, verschenkt Klar derzeit sogar 200.000 Stück. Bislang seien etwa 60.000 an Endkunden und nochmal 50.000 an Einrichtungen wie Obdachlosen- oder Altenheime gegangen.